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22.09.2019 19:32
Рубрика: Общество

Ребенок про запас

В программу ОМС включена "заморозка" эмбрионов для будущей беременности
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(7970)
В районах, где не хватает необходимых специалистов, для беременных организуют выезды медиков для обследования и наблюдения. Об этом сообщила зампредседателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Светлана Кравчук во время прямого эфира в рамках рубрики "Минздрав на связи".

Кравчук пояснила, что сегодня в регионах работает трехуровневая система обслуживания пациентов, в том числе беременных женщин. "И выезд необходимых специалистов - это одно из требований Программы госгарантий. Действующие тарифы на оплату медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования позволяют организовать такие выезды", - отметила она. Светлана Кравчук рассказала также, что в программе государственных гарантий отдельно выделена медпомощь по ЭКО (экстракорпоральному оплодотворению). Более того, за счет средств ОМС можно провести криоконсервации эмбрионов и потом использовать, чтобы наступила беременность. "Это позволит удешевить возможность повторного ЭКО в случае, если первая попытка окажется неудачной", - отметила Светлана Кравчук.

Родителям напомнят о прививке для ребенка

Кроме того, расширился перечень медицинских организаций, которые оказывают процедуру ЭКО: частные клиники получили возможность оказывать эту услугу за счет средств обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно для пациенток.

"Все диагностические мероприятия по программе ОМС, назначенные врачом, для беременных должны быть бесплатными - лечение в стационаре, в дневном стационаре, включая лекарства и расходные материалы. Сами женщины покупают лекарства для лечения на амбулаторном этапе", - отметил член рабочей группы по организации ОМС Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Михаил Пушков.

Выезд необходимых специалистов - это одно из требований Программы госгарантий

Что делать, если женщине не назначают обследования или предлагают пройти их за деньги? "То же самое, что и во всех остальных случаях, когда у пациента есть сомнения в качестве медицинской помощи: нужно позвонить в свою страховую компанию и проконсультироваться, объяснив ситуацию, - сообщил "Российской газете" председатель Совета по медицинскому страхованию ВСС Андрей Рыжаков. - С 2016 года в России создан и активно работает институт страховых представителей - сегодня это уже более 14 тысяч специалистов. И если медорганизация нарушает права человека на доступную медпомощь, то пациенту нужно связаться со своей страховой компанией, поскольку защита прав пациентов - прямая обязанность страховщиков. Страховой представитель обязан организовать получение медицинской помощи пациентом, в том числе консультацию и лечение у необходимого специалиста в установленные нормативные сроки".

Общество Здоровье
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