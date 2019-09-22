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22.09.2019 22:40
Рубрика: Экономика

Дому требуется программа

Растет спрос на специалистов строительной отрасли
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Столичный выпуск № 212(7970)
Зарплаты в строительной отрасли с начала года выросли на 8 процентов, выяснил по запросу "Российской газеты" сервис поиска работы Superjob. За год - с августа 2018 года по август 2019 года - больше всего выросли зарплаты архитекторов. Если год назад архитектор в среднем получал 80 тысяч рублей, то сейчас уже 90 тысяч (+12,5%). На втором месте - арматурщики и кровельщики (с 55 тысяч рублей до 60 тысяч, +9,1%).

На рынке труда появляется все больше вакансий для специалистов по разработке и обслуживанию интеллектуальных систем управления жилыми зданиями и офисами ("Умный дом"). Увеличивается число вакансий для BIM-менеджеров - специалистов по информационному моделированию промышленных и гражданских объектов.

Фото: iStock
Работники смогут взыскать невыплаченную зарплату без суда

Строительная отрасль все больше внимания уделяет развитию и продвижению в интернете. Возрастают требования покупателей к качеству сервисов по выбору и покупке недвижимости. Строительные компании активно нанимают управленцев, маркетолов и программистов. Зарплаты последних растут особенно быстро. Так, программист Java, который создает приложения разной сложности, стал получать 135 тысяч рублей, а год назад получал на 10 тысяч меньше (+8%).

Впрочем, есть направления, где зарплаты остались прежними. Так, за год не изменились зарплаты монолитчиков и сварщиков. Они, как и год назад, сейчас получают в среднем 60 тысяч рублей.

Особенно высокий спрос на рабочие профессии появляется из-за большого количества строительных проектов в Москве и Московской области. Столица активно привлекает кадры из регионов, предлагая повышенные зарплаты, которые не могут себе позволить компании на местах. Распространен вариант вахтового метода, который предполагает обеспечение работника питанием, одеждой и жильем.

Зарплаты в строительной отрасли с начала года увеличились на 8 процентов

Но за рабочее место порой приходится побороться. По данным сервиса "Работа.ру", в августе в России на одну вакансию электрика приходилось 2,75 резюме, в Москве - более 6,18. Также одна из самых конкурентных вакансий - главный инженер проекта. В России на одно предложение о работе приходится 2,45 резюме, в Москве - 3,2. Но, к слову, и зарплата главного инженера проекта может достигать 140-150 тысяч рублей. Также между собой приходится конкурировать прорабам. В России на одну вакансию приходится 1,98 резюме, в Москве - 3,92.

Инфографика "РГ"/Леонид Кулешов/Екатерина Ясакова
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