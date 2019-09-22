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Рубрика: В мире

В США скончался владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон

Бэррон Хилтон. Фото: AP Photo Бэррон Хилтон. Фото: AP Photo
Бэррон Хилтон. Фото: AP Photo

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния) на 92-м году жизни скончался владелец американской сети отелей Hilton, филантроп Бэррон Хилтон. По данным телеканала CNN, смерть бизнесмена наступила в результате естественных причин.

Фото: kinopoisk.ru
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По словам его внучки Пэрис Хилтон, Бэррон был "легендой, провидцем, блестящим, добрым". Он прожил жизнь, полную достижений и приключений, написала Пэрис в Twitter.

Сеть отелей Hilton была основана Конрадом Хилтоном - отцом Бэррона, пишет ТАСС. Сам же Бэррон Хилтон руководил ею 30 лет, покинув пост президента компании Hilton Hotels Corporation в 1996 году. В последующие 10 лет он оставался председателем ее совета директоров.

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