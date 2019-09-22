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22.09.2019 18:50
Рубрика: Власть

От военкома не спрятаться

Военкоматы займутся призывниками, проживающими не по прописке
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 212(7970)
Скоро российские военкоматы смогут ставить на воинский учет молодых людей, проживающих на подведомственной им территории, но не имеющих там ни постоянной, ни временной регистрации.
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В настоящее время военкоматы работают только с призывниками, официально оформленными по месту жительства. Этой лазейкой пользуются многие парни, не желающие служить. Они проживают у родственников, знакомых либо снимают жилье, но не регистрируются на нем.

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Согласно разработанным военным ведомством поправкам в Положение о воинском учете, молодых людей, которые в силу различных обстоятельств, например учебы в вузе, оказались в чужом городе и не имеют там регистрации, обяжут становиться на воинский учет в военкоматах по месту их фактического проживания.

Для тех, кто захочет проигнорировать новые требования, будут ужесточены санкции.

По новым правилам призывники, покинувшие родные места более чем на три месяца, должны будут в течение двух недель после приезда в новый город принести в местный комиссариат справку из учебного заведения или со своего места работы. Даже без штампа о регистрации по месту нынешнего проживания такая справка станет основанием для постановки на воинский учет.

Изменения предусмотрены проектом постановления правительства РФ, которое сейчас проходит общественное обсуждение и антикоррупционную экспертизу. "Российская газета" подробно рассказала об этом документе еще в начале сентября.

Впрочем, обязательный призыв в Вооруженные силы России могут взять и отменить. О такой возможности в своем интервью газете "Московский комсомолец" сказал министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, подобное развитие событий "в принципе возможно", хотя сам он, как следует из текста интервью, не считает такое решение правильным. "Абсолютно убежден, что какое-то количество военнослужащих по призыву у нас должно быть в любом случае", - подчеркнул министр.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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Как пояснил Сергей Шойгу, помимо действующих военнослужащих-профессионалов в любом государстве должен быть и мобилизационный резерв из числа граждан, за счет которого при наличии угрозы начала войны можно быстро усилить армию.

Кроме того, по мнению Шойгу, у тех, кто проходит службу по призыву, формируется ощущение причастности к защите своей страны. "А если армия будет восприниматься исключительно как один из способов неплохо заработать, этого нравственного стержня у них точно не будет", - отметил он.

Власть Безопасность Армия Призыв в армию
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