Вышел трейлер "Аэронавтов" с Фелисити Джонс и Эдди Редмэйном

Нарядный, сочный, нежных тонов, буквально воздушный, но не упускающий и нужного напряжения международный трейлер "Аэронавтов" обнародован в Сети.

В главных ролях - Фелисити Джонс и Эдди Редмэйн, ранее уже работавшие в тандеме на "Вселенной Стивена Хокинга".

Режиссер - Том Харпер ("Острые козырьки", "Электрические сны Филипа Дика"), соавтор сценарий - Джек Торн ("Бесстыдники", "Молокососы", "Это - Англия").

Действие сосредоточится на истории запуска исследовательского воздушного шара в Вулверхэмптоне в 1862 году. С пилотом Амелией Врен и членом Королевского общества Джеймсом Глейшером на борту. Точнее - в корзине.

Премьера картины прошла на МКФ в Теллуриде 30 августа. Британский зритель увидит ленту 6 ноября, американский - месяцем позже. По России определенности еще нет.