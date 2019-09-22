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Вышел трейлер "Аэронавтов" с Фелисити Джонс и Эдди Редмэйном

Новости
    22.09.2019, 18:50
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Нарядный, сочный, нежных тонов, буквально воздушный, но не упускающий и нужного напряжения международный трейлер "Аэронавтов" обнародован в Сети.

Фото: kinopoisk.ru
Сарик Андреасян показал трейлер "Комы" - "нашего ответа Нолану"

В главных ролях - Фелисити Джонс и Эдди Редмэйн, ранее уже работавшие в тандеме на "Вселенной Стивена Хокинга".

Режиссер - Том Харпер ("Острые козырьки", "Электрические сны Филипа Дика"), соавтор сценарий - Джек Торн ("Бесстыдники", "Молокососы", "Это - Англия").

Действие сосредоточится на истории запуска исследовательского воздушного шара в Вулверхэмптоне в 1862 году. С пилотом Амелией Врен и членом Королевского общества Джеймсом Глейшером на борту. Точнее - в корзине.

Премьера картины прошла на МКФ в Теллуриде 30 августа. Британский зритель увидит ленту 6 ноября, американский - месяцем позже. По России определенности еще нет.

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