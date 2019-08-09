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Сериал "Острые козырьки" может продолжиться спин-оффом

Новости
    09.08.2019, 15:30
Текст:   Юлия Авакова

Долгожданная новость о дате начала показа пятого сезона "Острых козырьков" (Peaky Blinders) оказалась далеко не единственным приятным сюрпризом на сегодня. Куда более интересно следующее: создатель и бессменный разработчик сериала Стивен Найт, который в многочисленных интервью подчеркивал, что "Острые козырьки" завершатся на седьмом сезоне, "с первыми воздушными сиренами Второй мировой", кажется, уже подумывает немного изменить планы.

Фото: kinopoisk.ru
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"Сейчас я интересуюсь эпохой Второй мировой войны, в том смысле, что они (братья Шелби - "Кинократия") не пойдут на фронт, но проживут эти годы. И я начал задумываться о том, что, может быть, из этого что-нибудь да получится", - транслирует его неожиданные слова Radio Times.

На прямой вопрос о том, идет ли речь о спин-оффе "Острых козырьков", он ответил утвердительно. "Да, что-то вроде этого", - согласился Найт. И сыронизировал на тему того, что создание такого произведения "влетит в копеечку", в силу необходимости показать на экране сцены бомбардировок и взрывов.

Этот замысел, очевидно, только-только начал оформляться в его воображении, и на настоящий момент неясно, будут ли в намеченном спин-оффе фигурировать те же герои. И тогда уж, учитывая криминальное прошлое, настоящее и, вероятно, будущее семейки Шелби, возникает смежный вопрос: в каком составе семейство Шелби уцелеет к концу тридцатых?

Что касается давно существующей идеи о съемках полнометражного фильма, Найт снова подтвердил, что эта инициатива имеет все шансы на реализацию. Но вначале - до конца оформленный сериал из семи сезонов. А там поживем - увидим.

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