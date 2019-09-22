Чемпион России "Зенит" одержал самую крупную победу на старте сезона. В матче десятого тура Премьер-лиги питерский клуб разгромил на своем поле "Рубин" со счетом 5:0. Казалось, после сложнейшего выезда в Лион на неделе зенитовцы будут не столь свежи, чтобы так легко обыграть казанскую команду. Да и потерь в составе у хозяев хватало: не попал даже в заявку Сердар Азмун, остался на скамейке запасных Юрий Жирков. А уже в перерыве из-за легкого повреждения поле покинул Себастьян Дриусси.

Впрочем, в субботу вечером "Рубин" боролся на равных с "Зенитом" лишь тайм. И то с оговорками. "Сине-бело-голубые", не приложив каких-то сверхусилий, могли забить как минимум дважды. Но после перерыва казанцам перестало везти, а питерцы поймали кураж.

- В первой половине было немножко сложно, потому что мы не смогли забить. Во втором тайме гол Ивановича раскрепостил нас, и мы стали создавать много моментов. Считаю, добились заслуженной и уверенной победы, - отметил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

По традиции острыми высказываниями отметился один из лидеров питерской команды Артем Дзюба. Капитан сборной мог оформить дубль, но арбитр Сергей Карасев дважды отменял его голы после просмотров видеоповторов.

- Мой второй гол надо было засчитывать. Ну чуть-чуть там пузо торчало у Мака, но это футбол. Здорово ведь все было разыграно. Я расстроен, - сказал Дзюба. - Уважаемые болельщики, давайте создадим петицию, чтобы тот мой гол засчитали. Я всегда был за VAR, а теперь ненавижу его. А если серьезно - нет ничего важнее победы. Мы молодцы.

РФС отказал "Зениту" в регистрации Кокорина, поскольку форварда не было в расположении клуба на момент окончания срока подачи документов

За крупной победой своей команды с трибун наблюдал Александр Кокорин. Напомним: в минувший вторник (17 сентября) форвард вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Спустя несколько дней стало известно, что он подписал контракт с "Зенитом", за который нападающий выступал с 2016 по 2018 год.

Когда в следующий раз Кокорин выйдет на поле в составе питерского клуба, главный вопрос. За сутки до встречи с "Рубином" Российский футбольный союз (РФС) отказал "Зениту" в регистрации игрока для участия в официальных матчах. Аргумент РФС состоит в том, что Александра не было в расположении команды на момент окончания срока подачи документов, то есть до 16 сентября. При этом питерцы смогут заявить Кокорина во время следующего трансферного окна - зимой 2020 года.

Пикирующий "Спартак"

Неожиданное поражение потерпел "Ростов". Один из претендентов на борьбу за чемпионство проиграл на выезде аутсайдеру Премьер-лиги "Тамбову" (1:2), ведя по ходу встречи. Не набрав ни одного очка в Саранске, дончане упустили возможность как минимум на сутки возглавить таблицу вместе с "Зенитом".

Впрочем, главного тренера ростовчан Валерия Карпина расстроило не столько это, а индивидуальные ошибки его футболистов в обороне. Во многом из-за них "желто-синие" уступили недавно "Уфе", а теперь вот "Тамбову".

- Мне, по большому счету, не за что упрекнуть команду. Мы допустили необоснованные ошибки. Их никак не объяснить, - признался Валерий Георгиевич. - Предусмотреть, что футболист не обработает мяч в центре поля - невозможно. Но такое случается.

Ну а героем встречи стал форвард "Тамбова" Георгий Мелкадзе, для которого эти голы стали первыми в карьере в Премьер-лиге. Отметим, что в высшем дивизионе Мелкадзе дебютировал еще в сезоне 2014/15.

- Наконец, эта серия прервалась. Если судить по голам, то это мой лучший матч. Но в целом у меня было много потерь. Так что я собой не полностью доволен, - рассказал Георгий.

Тем временем четвертое поражение подряд во всех турнирах потерпел "Спартак". Проиграв на выезде "Уфе" (0:1), команда Олега Кононова осложнила себе жизнь по попаданию в еврокубки. А уж о борьбе за лидерство и говорить не приходится.

Уже несколько недель в кулуарах то и дело поговаривают о скорой отставке главного тренера москвичей Кононова. Руководство "Спартака", на словах, пока еще поддерживает специалиста. Не случайно на минувшей неделе генеральный директор "красно-белых" Томас Цорн, а затем еще и владелец клуба Леонид Федун высказались в том духе, что никаких перестановок на тренерском мостике не будет. По крайней мере пока.

Однако если "Спартак" и дальше будет проигрывать, ничего нельзя исключать. Вероятно, понимает это и сам Кононов, который после каждой неудачи повторяет одно и то же: надо работать, и результат придет.

- Сегодня мы доминировали, но нам не повезло. Такое бывает. Какое могу найти оправдание? Мы только сейчас основательно работаем над командной игрой. Я делаю свое дело честно, работаю 24 часа в сутки. Футболисты это видят, и они со мной. У нас был сложный график. Возможно, на нас сказывается усталость. Я готов быть в "Спартаке" до побед. Обо всем остальном не хочу говорить, - отметил Кононов.

В отличие от "Спартака", отличную форму в последнее время набрал "Локомотив". Команда Юрия Семина одержала вторую победу подряд в чемпионате, одолев на выезде "Оренбург" (3:2).

Статистика

"Уфа" - "Спартак" - 1:0

Гол: Рассказов, автогол - 13.

"Ахмат" - "Крылья Советов" - 1:1

Голы: Понсе, 27 - Карпов, 90+4.

"Тамбов" - "Ростов" - 2:1

Голы: Мелкадзе, 38, 61 - Шомуродов, 27.

"Зенит" - "Рубин" - 5:0

Голы: Иванович, 58, Сутормин, 65, 75, Мак, 82, Шатов, 87.

"Оренбург" - "Локомотив" - 2:3

Голы: Рогич, 69, Кулишев, 90+2 - Баринов, 10, Смолов, 48 - пен, Эдер, 88.