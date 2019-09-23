26 сентября в 16:00 в медиацентре "Российской газеты" пройдет церемония награждения победителей Фестиваля экономической науки, организованного Вольным экономическим обществом России и Международным Союзом экономистов при участии Московского авиационного института, Финансового университета при Правительстве РФ, РЭУ имени Г.В. Плеханова и других ведущих вузов России, институтов Российской академии наук.

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