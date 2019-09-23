В церемонии награждения примут участие:
Михаил Абдурахманович Эскиндаров - ректор Финансового университета при Правительстве РФ, вице-президент ВЭО России;
Михаил Асланович Погосян - ректор Московского авиационного института;
Руслан Семенович Гринберг - научный руководитель Института экономики РАН, член-корреспондент РАН, вице-президент ВЭО России;
Александр Дмитриевич Некипелов - директор Московской Школы Экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН, вице-президент ВЭО России
и другие.
В финале Фестиваля экономической науки, который состоится 26 сентября в Московском авиационном институте, участвуют отличники Всероссийского экономического диктанта, победители и лауреаты Всероссийского конкурса научных работ молодежи "Экономический рост России" и других проектов, которые входят в перечень мероприятий Фестиваля.