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Текст:   Екатерина Ясакова 
12:57 23.09.2019

59 процентов россиян отказываются от путешествий ради покупки жилья

Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Примерно 65 процентов россиян готовы экономить на походах в кино, рестораны ради покупки квартиры, выяснили в сервисе "Авито Недвижимость".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Росреестр попросил граждан проверить списки своей недвижимости

60 процентов опрошенных ради этой цели проигнорируют салоны красоты. 59 процентов откажутся от путешествий. А 44 процента готовы на несколько лет отложить рождение ребенка ради покупки квартиры (группа опрошенных до 25 лет).

Больше всего людей желают приобрести свою недвижимость в возрасте от 25 до 35 лет (82 процента). В группе респондентов от 56 лет и старше купить квартиру в течение ближайших пяти лет собираются 71 процент. Среди молодежи до 25 лет покупку квартиру в качестве ближайшей перспективы видят 64 процента.

Любопытно, что женщины активнее стремятся к цели. Среди опрошенных россиянок купить квартиру в течение ближайших 5 лет собираются 80 процентов, а среди мужчин - 76 процентов.

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