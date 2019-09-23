59 процентов россиян отказываются от путешествий ради покупки жилья

Примерно 65 процентов россиян готовы экономить на походах в кино, рестораны ради покупки квартиры, выяснили в сервисе "Авито Недвижимость".

60 процентов опрошенных ради этой цели проигнорируют салоны красоты. 59 процентов откажутся от путешествий. А 44 процента готовы на несколько лет отложить рождение ребенка ради покупки квартиры (группа опрошенных до 25 лет).

Больше всего людей желают приобрести свою недвижимость в возрасте от 25 до 35 лет (82 процента). В группе респондентов от 56 лет и старше купить квартиру в течение ближайших пяти лет собираются 71 процент. Среди молодежи до 25 лет покупку квартиру в качестве ближайшей перспективы видят 64 процента.

Любопытно, что женщины активнее стремятся к цели. Среди опрошенных россиянок купить квартиру в течение ближайших 5 лет собираются 80 процентов, а среди мужчин - 76 процентов.