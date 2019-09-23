Александр Овечкин пришел поболеть за Уэйна Руни

Уже на следующей неделе стартует новый сезон в Национальной хоккейной лиге. Лучшие команды НХЛ проводят последние контрольные матчи - так, "Вашингтон Кэпиталз" на своем льду переиграл "Каролину Харрикейнз" - 3:2. В составе "Вашингтона" в матче приняли участие нападающий Евгений Кузнецов и голкипер Илья Самсонов, а вот Александр Овечкин отсутствовал по вполне уважительным причинам.

Сначала Александр вместе со своей супругой и маленьким сыном отправился в парк аттракционов, где весело провел время. Случайные свидетели сняли видео, на котором звезда мирового хоккея прыгает с ребенком на надувном батуте.

После парка Александр отправился на футбол. В матче лиги MLS вашингтонский клуб "Ди Си Юнайтед" принимал команду "Сиэтл Саундерс". "Юнайтед", к радости трибун, выиграл - 2:0 и вышел на четвертое место в Восточной конференции регулярного чемпионата.

После матча Александр Овечкин и несколько его партнеров по "Вашингтону" спустились в раздевалку команды, где встретились с форвардом победителей, знаменитым английским футболистом Уэйном Руни.

Звездные спортсмены провели фотосессию, а потом стали обмениваться подарками. Овечкин получил от Руни игровую футболку с автографом.

"Это очень круто, у меня теперь собралась неплохая коллекция футбольной формы", - сообщил журналистам довольный Ови.

К слову, в прошлом году Овечкин побывал в Мэриленде, где прошла товарищеская игра между сборными Бразилии и Сальвадора. Матч завершился победой пятикратных чемпионов мира - 5:0.

Один из мячей забил нападающий Неймар, который после игры встретился с Овечкиным и вручил ему свои бутсы "на счастье".

В свою очередь Овечкин отблагодарил бразильца, вручив ему свой игровой свитер с дарственной надписью.