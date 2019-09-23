Александр Овечкин пришел поболеть за Уэйна Руни

Сначала Александр вместе со своей супругой и маленьким сыном отправился в парк аттракционов, где весело провел время. Случайные свидетели сняли видео, на котором звезда мирового хоккея прыгает с ребенком на надувном батуте.
После парка Александр отправился на футбол. В матче лиги MLS вашингтонский клуб "Ди Си Юнайтед" принимал команду "Сиэтл Саундерс". "Юнайтед", к радости трибун, выиграл - 2:0 и вышел на четвертое место в Восточной конференции регулярного чемпионата.
После матча Александр Овечкин и несколько его партнеров по "Вашингтону" спустились в раздевалку команды, где встретились с форвардом победителей, знаменитым английским футболистом Уэйном Руни.
Звездные спортсмены провели фотосессию, а потом стали обмениваться подарками. Овечкин получил от Руни игровую футболку с автографом.
"Это очень круто, у меня теперь собралась неплохая коллекция футбольной формы", - сообщил журналистам довольный Ови.
К слову, в прошлом году Овечкин побывал в Мэриленде, где прошла товарищеская игра между сборными Бразилии и Сальвадора. Матч завершился победой пятикратных чемпионов мира - 5:0.
Один из мячей забил нападающий Неймар, который после игры встретился с Овечкиным и вручил ему свои бутсы "на счастье".
В свою очередь Овечкин отблагодарил бразильца, вручив ему свой игровой свитер с дарственной надписью.