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23.09.2019 22:59
Рубрика: Спорт

Алиссон из "Ливерпуля" признан ФИФА лучшим вратарем

Текст: Максим Домчев
Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo

Бразильский голкипер "Ливерпуля" Алиссон Бекер был признан лучшим вратарем прошлого года по версии ФИФА.

Церемония награждения премией The Best FIFA Football Awards проходит в понедельник в миланском театре "Ла Скала". В номинации "Лучший вратарь" борьбу за победу вели Алиссон Бекер из "Ливерпуля", Эдерсон из "Манчестер Сити" и Марк-Андре тер Штеген из "Барселоны".

Фото: REUTERS/Flavio Lo Scalzo
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По итогам голосования награду The Best, учрежденную ФИФА, получил страж ворот "Ливерпуля", который в составе своего клуба выиграл Лигу чемпионов, а также занял второе место в чемпионате Англии.

Помимо этого главный тренер "Лидса" Марсело Бьелса и его футболисты стали обладателями награды в номинации "Честная игра". В прошлом сезоне "Лидс" в решающем для себя матче Чемпионшипа против "Астон Виллы" забил гол, когда у соперника на поле лежал травмированный игрок. Команда Бьелсы тут же позволила "Астон Вилле" отыграться, и в итоге именно этой победы не хватило для выхода в Премьер-Лигу.

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