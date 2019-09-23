Асимметричный ответ: ВВС США лишились важного преимущества из-за С-400

РФ и США, активно развивающие военную авиацию, достигли значимых успехов в разных областях. Российские самолеты превосходят американские по маневренности, а также оснащаются мощными инфракрасными системами поиска и сопровождения целей. Американцы же более широко используют возможности РЛС с активными фазированными решетками и делают ставку на уменьшение радиолокационной заметности своих машин.

Одной из областей, в которых Соединенным Штатам удалось сохранить преимущество, является использование самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Американские самолеты ДРЛО, от палубного E-2 Hawkeye до более современного и мощного E-3 Sentry, серьезно расширяют возможности ВВС США. Самые современные из них могут обнаруживать и отслеживать несколько тысяч самолетов одновременно. Мощные "летающие радары" могут использоваться не только для оперативного наведения истребителей, но и для получения данных о вражеских целях и различных угрозах, а также для наведения ракет большой дальности.

СССР начал эксплуатацию собственных самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 в 1984 году. Однако к тому времени ВВС США уже имели десятки подобных самолетов. В настоящий момент Россия вкладывает средства в модернизацию ВКС, и растущая напряженность в мире вынуждает ее компенсировать недостаточное количество самолетов ДРЛО различными способами, пишет Military Watch Magazine.

А-50У. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Одним из них стала разработка новых самолетов ДРЛО. Речь идет об А-50У с новым радиотехническим комплексом. Впрочем, есть мнение, что он все равно уступает самым современным вариантам E-3, таким как E-3G. Также ведется разработка нового "летающего радара" А-100, первый полет которого состоялся в 2019 году. Первый самолет планируется передать ВКС РФ в 2020 году. Ожидается, что он превзойдет американского конкурента по всем параметрам. Однако из-за высокой стоимости новые российские самолеты ДРЛО, вероятно, еще долгое время будут представлена в значительно меньших количествах, чем различные модификации американского E-3.

Наряду с планами по принятию на вооружение А-100, РФ также компенсирует преимущество ВВС США в этой сфере системами ПВО, ограничивающими допуск американских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения в зону конфликта. Яркий пример - ракета 40Н6Е для ЗРС С-400 "Триумф", дальность которой составляет 400 километров. Она способна сбивать цели на высоте до 30 км. Не менее опасны для самолетов ДРЛО гиперзвуковые ракеты "воздух-воздух" Р-37 и Р-37М, которыми вооружены МиГ-31 и Су-35.

В ближайшее время на вооружение будет принята система С-500, которая сможет применять гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты с дальностью до 600 км. Если подобные системы будут развернуты в Калининграде, Крыму и других регионах, расположенных в западной части страны, они серьезно затруднят эксплуатацию американских самолетов ДРЛО в Европе. Учитывая высокую стоимость таких самолетов, США вряд ли рискнут использовать их в непосредственной близости от российских систем ПВО.