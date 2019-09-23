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23.09.2019 11:20
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Авторское право как средство увеличения капитализации рынка интеллектуальной собственности: эксперты IP Академии обсудили авторское право в цифровую эпоху

В третий, заключительный день международной образовательной конференции по интеллектуальной собственности в "Сколково" IP Академии прошла дискуссия по теме "Цифровая среда создания и использования результатов творческой деятельности". Представители творческих профессий, специалисты в области IT-технологий и права обсудили угрозы и возможности творческой деятельности в цифровой среде.
Фото: Пресс-служба IP Академии Фото: Пресс-служба IP Академии
Фото: Пресс-служба IP Академии

Участниками сессии выступили советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш, к.ю.н., генеральный директор правового бюро "Омега" Геннадий Уваркин, к.ю.н., доцент кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин РГАИС Константин Леонтьев, исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов и к.ю.н., вице-президент Творческого союза художников России по правовым вопросам, доцент кафедры истории искусства и гуманитарных наук Московской художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, почетный академик Российской академии художеств Константин Марков. Модератор - вице-президент по R&D Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская.

Фото: Пресс-служба IP Академии
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Как отметила Екатерина Чуковская, в последние годы цифровая среда стала главным местом создания и использования творческих произведений, существенно потеснив аналоговую. "Это серьезный регуляторный вызов, и мы до сих пор не пришли к единому мнению. Существует две главных позиции в отношении цифровой среды: одни видят в ней угрозу, другие - преимущества, возможность реализации прав, включая право на доступ к информации и свободу слова", - считает Чуковская. При этом, добавляет эксперт, цифровая среда позволяет создавать и дополнительные механизмы организации рынка интеллектуальной собственности - к примеру, цифровые сервисы фиксации прав.

Интерес к таким цифровым решениям существует как со стороны государства, так и со стороны бизнеса, авторов и правообладателей, рассказал советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш. "Сейчас рынок интеллектуальной собственности очень инвестиционно привлекательный, но непонятный. Чем больше информации об объектах интеллектуальной собственности будет находиться в открытом доступе, тем выше будет уровень доверия со стороны инвесторов и, соответственно, капитализация рынка. Существующее законодательство достаточно прогрессивное, но у нас наблюдается огромный разрыв между технологическими возможностями и общественным сознанием. Для этого мы постарались создать такую инфраструктуру, которая позволит осуществлять все действия в цифровой среде и упростит вопросы фиксации авторства и распоряжения правами. IPChain и подключенные к ней сервисы позволяют фиксировать объект, совершать с ним разные транзакции, разрешать споры. При этом технология распределенного реестра обеспечивает неизменность и сохранность фиксируемого кейса", - заметил Прокш.

На большие перемены в области интеллектуальной собственности обратил внимание и к.ю.н., доцент кафедры авторского права, смежных прав и частноправовых дисциплин РГАИС Константин Леонтьев: "Еще в 1940-х годах директор IBM говорил, что найдутся от силы пять человек, которые купят компьютеры. Все поменялось абсолютно непредсказуемо. И оказалось, что ни законодательство, ни юристы к этому не готовы. Получается, что закон сам по себе, практика - сама по себе, а люди - сами по себе". По мнению Леонтьева, сейчас основная задача - это определиться, начиная с самых базовых аспектов законодательства, что нужно охранять, к чему стремиться и как этого достичь.

Фото: Фото пресс-службы IP Академии
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Вице-президент Творческого союза художников России по правовым вопросам, доцент кафедры истории искусства и гуманитарных наук Московской художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, почетный академик Российской академии художеств Константин Марков рассказал об опасениях, которые вызывает стремительная цифровизация в творческих кругах. "Художники массово перешли в интернет, и более трех миллиардов человек в сети смогли созерцать там произведения изобразительного искусства. Возникли многочисленные нарушения. Также участились случаи, когда люди, оказывающие техническую компьютерную помощь, претендуют на авторские отчисления. Нужно проводить популяризацию авторского права и объяснять, кто автор, а кто нет, и это единственный способ избежать проблем с соавторством", - объяснил Марков.

В сфере телевещания актуальными проблемами поделился генеральный директор правового бюро "Омега" Геннадий Уваркин: "Телеканалы могут остаться в прошлом, пересмотру подвергнется и правовой режим смежных прав вещательных организаций. С возникновением веб-каналов пользователи стали требовать расширенные возможности просмотра - поставить видео на паузу, записать, прокрутить и так далее. И с этой точки зрения тренд на цифровизацию использования аудиовизуальных произведений потихонечку "вымывает" традиционные вещательные организации на обочину правового регулирования".

К европейскому опыту регулирования озвученных проблем обратился исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей Владимир Харитонов, разъяснивший основные аспекты европейской Директивы об авторском праве. По словам эксперта, большинство позиций, прописанных в ней, уже закреплены в российском законодательстве: "Задача директивы - расширение доступа к произведениям, которые не нуждаются в охране. Один из самых важных ее моментов - описание механизма предоставления онлайн-доступа к произведениям, которых нет в открытом доступе. Они находятся в архивах, музеях, библиотеках и прочих институтах наследия. Их нет на первичном рынке, но потребность в них есть у пользователей, в том числе и в образовательных целях".

IP Академия проходила в Сколково с 18 по 20 сентября. Организаторами IP Академии выступили Фонд "Сколково", Центр интеллектуальной собственности "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и международный коммуникационный бренд IPQuorum.

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