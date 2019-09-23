Белорусский альпинист погиб на Эльбрусе

На северном склоне Эльбруса сотрудники Северо-Кавказского отряда МЧС России обнаружили тело пропавшего альпиниста из Беларуси. Об этом сообщил начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда Абдуллах Гулиев, коллеги которого обнаружили мертвым белорусского альпиниста, который перестал выходить на связь несколько дней назад.

"Нашли альпиниста сотрудники в районе скал Ленца, на высоте около 4,7 тысяч метров, сейчас его транспортируют вниз", - уточнил Гулиев, добавив, что в поисковой операции был задействован и вертолет.

О пропаже 62-летнего жителя Беларуси сообщил в МЧС России его сын еще вечером 18 сентября. Путешественник не был зарегистрирован в МЧС РФ, направлялся на восточную вершину горы и не вышел на связь в условленное время. Позднее из-за погоды поиски были приостановлены, обследование склонов горы с вертолета результатов не дало. Поиски были переведены в периодичный режим.