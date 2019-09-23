Биржевой курс евро обновил минимум конца июля

Рубль в ожидании периода налоговых выплат 23 сентября укрепился к доллару и евро.

Курс американской валюты расчетами "завтра", по данным биржевых торгов на 20.25 мск, потерял 16 копеек, снизившись до 63,85 рубля. Евро подешевел на 38 копеек - до 70,18 рубля, а ранее в понедельник опустился до отметки в 70,11 рубля, обновив минимум конца июля.

Одним из факторов, оказавших поддержку рублю, стало приближение налогового периода, отмечает аналитик ФГ "Калита-Финанс" Дмитрий Голубовский. В среду, 25 сентября, в бюджет должны быть перечислены НДС, НДПИ и акцизы суммарным объемом свыше 1,1 триллиона рублей. Именно с этим связан повышенный спрос на рублевую ликвидность.

Что касается евро, то в Европе вышел блок экономической статистики и все показатели были хуже прогнозов, напоминает Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер".

Особенно, по его словам, инвесторов смутил индекс деловой активности в производственном секторе Германии, опустившийся до 10-летнего минимума. Для многих это стало неожиданностью - все ставки были сделаны на рост показателя.

Рынки отреагировали на очередной экономический негатив резким снижением, охватившим не только европейские, но и многие мировые площадки. И, в первую очередь, под ударом оказался евро.