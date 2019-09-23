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23.09.2019 13:31
Рубрика: Общество

В Греции найдены богатые могилы македонских военачальников

Текст: Денис Передельский
Фото: Greece Culture Ministry Фото: Greece Culture Ministry
Фото: Greece Culture Ministry

Археологи при проведении раскопок на месте древнего кладбища на севере Греции обнаружили богатые артефакты могущественных македонских воинов, которые за прошедшие тысячелетия остались незамеченными грабителями могил.

Как сообщает The History Blog, находка была сделана на кладбище в Ахладе, расположенном недалеко от современного города Флорина в регионе Западная Македония. Всего археологам известно о 1300 захоронениях на нем, которые относятся к различным эпохам.

Фото: iStock
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В этом году они исследовали более 200 новых могил. Кстати, это обширное кладбище было разграблено еще в древности. Однако археологам повезло - мародеры унесли с собой далеко не все.

Наиболее ценные находки были сделаны в захоронениях, датированных VI-III веками до н.э. Судя по артефактам, в них были погребены влиятельные и могущественные представители военной аристократии.

Так, археологи обнаружили погребальную маску, специально изготовленную для одного из военачальников из золота. Также были найдены четыре бронзовых шлема греко-иллирийского типа, которые защищали голову и шею, но оставляли открытым лицо.

Они использовались в Греции примерно с 700 года до н.э. до начала V века до н.э. Все шлемы были обнаружены в разных могилах, причем в одной из них воин покоился в полном вооружении. Кроме шлема, в этом захоронении находились два фрагментированных железных меча, два железных наконечника для копий, бронзовые доспехи для ног и бронзовый сосуд с декоративными ручками, выполненными в виде человеческих рук.

Внутри сосуда были обнаружены остатки золы. Вероятно, это было повторное захоронение. Другой человек, погребенный в нем, был кремирован.

Также исследователи нашли архаичную глиняную фигурку женщины, останки глиняного же сфинкса и две архаичные вазы. Последние были украшены изображениями женщины и мужчины, на голову которого была надета голова животного. Вероятно, это было изображение Геракла.

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