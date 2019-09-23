ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Новости

Жаров: СМИ стали меньше нарушать закон 15:16
В Ростове приверженец "ИГ" приговорен за попытку теракта 15:13
Семья погибла при пожаре в Подмосковье 15:05
Фестиваль в честь столетия "скорой" собрал 60 тысяч гостей 15:04
Белорусский альпинист погиб на Эльбрусе 15:03
Кроссовер Volkswagen T-Roc прикинулся модником 15:01
В Турции найдена 2200-летняя эллинистическая скульптура 15:00
Renault Arkana российской сборки поехала покорять страны СНГ 14:55
Почта России поставит на рельсы 70 новых почтовых вагонов 14:54
Петербург простился с оперной певицей Ириной Богачевой 14:53
СК потребовал отправить на лечение мужчину, избившего ребенка лопатой 14:53
В пригород Воронежа отказались пустить автобус из-за плохих дорог 14:50
Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться 14:48
El Lada оказалась в списке самых популярных электрокаров 14:42
В Москве стартовала акция "Миллион деревьев" 14:41
В Солнечной системе обнаружены "врата" притяжения комет 14:40
Концерт Evanescence в Воронеже отложен из-за ДТП 14:39
Минск готовится к Фестивалю документального кино стран СНГ 14:39
В Кремле назвали срок ответа России WADA 14:37
Екатеринбуржец признан лучшим водителем трамвая в России 14:36
"Российская энергетическая неделя" откроется 2 октября 14:35
Школьница выпала из окна во время урока в Подмосковье 14:35
В Москве пройдет бизнес-конференция "День Бренда 2019" 14:29
Игрушечного бен Ладена продавали в детском магазине Ставрополя 14:28
В Москве пройдет XV горно-геологический форум МАЙНЕКС Россия 2019 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
23.09.2019 14:23
Рубрика: Экономика

ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Текст: Екатерина Ясакова
Поправки ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов предполагают более жесткие, чем в первоначальной версии, ограничения для физлиц на покупку рискованных ценных бумаг.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свежую версию законопроекта, разосланную Банком России участникам рынка, число категорий сократилось с четырех до трех - особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор. Планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тысяч до 1,4 млн рублей.

ЦБ предоставит льготы банкам по резервам в обмен на сбор биометрии

Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов, отмечает издание.

Так, особо защищаемый неквалифицированный инвестор может без ограничений инвестировать лишь в ценные бумаги российских эмитентов, входящие в котировальные списки, инвестиционные паи, не ограниченные в обороте, а также облигации, не включенные в котировальные списки, но имеющие определенный рейтинг. При этом маржинальные сделки запрещены. Расширить диапазон инвестиций возможно только после прохождения тестирования у брокера с положительным результатом. Если результат будет отрицательным, то такие инструменты будут доступны только на сумму 50 тысяч рублей в год.

Как пояснили "РГ" в Банке России, конкретные значения сумм являются предметом обсуждения.

Фото: Аносов Владимир/РГ
ЦБ: Овощи в этом году могут начать дорожать раньше обычного

"Также последняя версия законопроекта предполагает использование опции "последнее слово" как для простого неквалифицированного инвестора, для которого это право не ограничено, так и для особо защищаемого неквалифицированного инвестора, для которого существует ограничение по сумме годового поступления на счет, без ограничения суммы сделок или оборота, - сообщили в Банке России. - Данное исключение касается приобретения только сложных финансовых инструментов. Первое ограничение нужно для того, чтобы оградить особо защищаемого неквалифицированного инвестора от принятия несоразмерного риска в случаях, когда по результатам тестирования брокер не выявил достаточного понимания инвестором сути инструмента".

Экономика Финансы Фондовый рынок Госфонды и контрольные органы Центральный банк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ модернизации ВС Абхазии
В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море
Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться
В Твери раскрыли убийство Михаила Круга
В Москве стартовал отопительный сезон