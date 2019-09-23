ЦБ предложил ограничить возможности неквалифицированных инвесторов

Поправки ко второму чтению законопроекта о категориях инвесторов предполагают более жесткие, чем в первоначальной версии, ограничения для физлиц на покупку рискованных ценных бумаг.

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свежую версию законопроекта, разосланную Банком России участникам рынка, число категорий сократилось с четырех до трех - особо защищаемый неквалифицированный инвестор, простой неквалифицированный инвестор и квалифицированный инвестор. Планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тысяч до 1,4 млн рублей.

Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов, отмечает издание.

Так, особо защищаемый неквалифицированный инвестор может без ограничений инвестировать лишь в ценные бумаги российских эмитентов, входящие в котировальные списки, инвестиционные паи, не ограниченные в обороте, а также облигации, не включенные в котировальные списки, но имеющие определенный рейтинг. При этом маржинальные сделки запрещены. Расширить диапазон инвестиций возможно только после прохождения тестирования у брокера с положительным результатом. Если результат будет отрицательным, то такие инструменты будут доступны только на сумму 50 тысяч рублей в год.

Как пояснили "РГ" в Банке России, конкретные значения сумм являются предметом обсуждения.

"Также последняя версия законопроекта предполагает использование опции "последнее слово" как для простого неквалифицированного инвестора, для которого это право не ограничено, так и для особо защищаемого неквалифицированного инвестора, для которого существует ограничение по сумме годового поступления на счет, без ограничения суммы сделок или оборота, - сообщили в Банке России. - Данное исключение касается приобретения только сложных финансовых инструментов. Первое ограничение нужно для того, чтобы оградить особо защищаемого неквалифицированного инвестора от принятия несоразмерного риска в случаях, когда по результатам тестирования брокер не выявил достаточного понимания инвестором сути инструмента".