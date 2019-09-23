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23.09.2019 14:10
Рубрика: В мире

Детские мумии из Куско оказались частью загадочного ритуала

Текст: Денис Передельский
Фото: Dagmar Socha from the Center for Andean Studies of the University of Warsaw in Cuzco Фото: Dagmar Socha from the Center for Andean Studies of the University of Warsaw in Cuzco
Фото: Dagmar Socha from the Center for Andean Studies of the University of Warsaw in Cuzco

Совместная миссия биоархеологов из Перу и Польши провела детальный анализ таинственных мумий, найденных на склонах вулканов близ древнего города инков Куско, и установила, что это были дети, привезенные для проведения религиозных церемоний со всех уголков империи.

Как сообщает Science in Poland, археологам известно около десятка высокогорных мест, где инки проводили так называемый ритуал капачо. Так, несколько десятков лет назад мумии были обнаружены на вершинах двух вулканов - Ампато и Питчу-Питчу.

Внимание археологов они привлекли тем, что находились в сидячем положении. В настоящее время они хранятся в музее, причем содержатся холодильнике. Некоторые мумии сохранились очень хорошо.

Фото: Greece Culture Ministry
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Ученые установили, что это были дети, которых инки свозили в столицу своей империи со всех уголков. Далее их приносили в жертву. Инки верили, что во время жертвоприношения дети становятся посредниками между богами и людьми.

"Инки считали детей чистыми и нетронутыми, - говорит Дагмар Соча, биоархеолог из Центра Андских исследований Варшавского университета в Куско. - Их статус должен был помочь убедить богов принять конкретное решение, необходимое людям".

Археологи до сих пор не знают, какими критериями руководствовались инки при отборе детей. Жертвы, безусловно, должны были обладать какими-то исключительными чертами, например, красотой или происхождением.

Так, у одной из мумий оказалась удлиненная голова. Искусственная деформация черепа свидетельствует о высоком социальном статусе девочки. Такая практика была характерна для жителей низин и прибрежной части империи, но не для жителей гор.

Это может означать, что девочку забрали из семьи, проживавшей в очень отдаленном регионе. Кроме того, на зубах девочки наблюдаются заметные изменения структуры эмали. Такие следы встречаются у людей, испытавших голод в какой-то момент своей жизни.

Фото: iStock
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Они также могут образовываться в результате других причин, нарушающих их развитие, например, из-за очень сильного стресса. Исследование мумии показало, что голод или сильный стресс эта девочка испытала в возрасте трех лет.

"Я предполагаю, что именно в таком возрасте девочку забрали у ее родителей и привезли в Куско, столицу империи инков, - говорит Соча. - Там ее готовили в течение трех лет к тому, чтобы принести в жертву на вершине вулкана".

Всего были исследовано останки шестерых детей, и некоторые из них не были мумифицированы. Они плохо сохранились, и на них видны следы мощных ожогов. Ученые объясняют это тем, что инки возводили жертвенные платформы в местах, куда часто бьют молнии.

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