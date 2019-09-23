Каждый пятый предприниматель из сферы малого и среднего бизнеса готов вновь стать наемным работником из-за сложностей ведения бизнеса.

Такой результат показала XX волна Индекса RSBI - ежеквартального исследования бизнес-настроений малого и среднего бизнеса, организованного Промсвязьбанком совместно с "ОПОРОЙ России" и MAGRAM Market Research.

Вновь стать наемными работниками согласились бы 21 процент владельцев бизнеса (в сфере торговли их больше всего - 25 процентов). Меньше других готовы отказаться от своего дела владельцы производственных предприятий (61 процент).

Как показал опрос, для 80 процентов предпринимателей бизнес, которым они сейчас владеют, является первым. Почти треть опрошенных решились открыть свое дело, занимая позицию директора и руководителя высшего звена. Более половины открывали свой первый бизнес на собственные накопления.

- Условия для начала собственного бизнеса в России сегодня не самые благоприятные, - указал первый вице-президент "ОПОРЫ России" Павел Сигал. - Основную трудность составляют слабые темпы роста ВВП, формально нулевой прирост доходов населения, низкая потребительская активность, новые трудности в регулировании и налоговой системе, НДС 20 процентов и отмена ЕНВД. Все это создает трудности для ведения бизнеса.

По словам эксперта, невыносимыми эти условия назвать нельзя. Государство предпринимает шаги для улучшения делового климата. Среди них Сигал назвал желание снизить НДС до 10 процентов на ряд продовольственных товаров, надзорные каникулы, кредитные программы "для бизнеса", "регуляторную гильотину".

По оценкам рекрутеров, компании с удовольствием нанимают бывших предпринимателей и ценят их опыт и личные качества.

Вновь стать наемными работниками согласились бы 21 процент владельцев бизнеса. Больше всего таких предпринимателей в сфере торговли

- Предпринимательство сегодня - это далеко не просто работа в сфере продаж и услуг, - подчеркнула руководитель Службы исследований компании HeadHunter Мария Игнатова. - Оно предполагает наличие множества навыков, в том числе актуальных компетенций, и опыт собственного дела может быть как полезным бизнесу, так и быть социально значимым. Поэтому интерес к найму бывших предпринимателей у работодателей только растет. У людей с опытом управления собственным бизнесом повышаются шансы на трудоустройство, поскольку конкуренция за них обостряется.

Главный интерес работодателей состоит в том, что бизнесмены обладают компетенциями и для развития компании в целом, и для развития отдельных проектов.

- Многие крупные компании, особенно в сфере ИТ и цифровых услуг, все чаще позиционируют организационную структуру команд, занимающихся развитием проектов, как самоорганизующуюся среду с индивидуальным бизнес-планом и KPI, по аналогии с предпринимательством в начальной стадии. Именно для таких проектов идеальными сотрудниками являются бывшие предприниматели, - полагает Мария Игнатова.

Недавний опрос Центра социального проектирования "Платформа" и ВЦИОМ показал, что 71 процент предпринимателей считает условия для ведения бизнеса в России неблагоприятными. Причем негативный настрой более характерен для малого бизнеса и связан с повышением НДС, которое непосредственно затронуло всех участников рынка, а также с падением покупательной способности населения и санкциями.

Но этот опрос показал, что, несмотря на риски и трудности, большинство не готово оставить бизнес. 78 процентов предпринимателей в ближайшие три года нацелены на поступательное развитие с ориентацией на отдачу в краткосрочной перспективе, поддержание бизнеса на достигнутом уровне. Как отмечается в исследовании, большинство не хотят оставлять свое дело, потому что "быть предпринимателем - часть судьбы и определяющая основа идентичности человека". Бизнесмены привыкли брать всю ответственность на себя, а в корпорациях она чаще всего распределена между несколькими сотрудниками. Некоторые участники опроса выразились более остро: "Когда попробовал мясо с кровью, на диету уже не сядешь".

Чтобы стать бизнесменом, человек должен быть готов к риску и решению нестандартных ситуаций

Почти 80 процентов бизнесменов выбрали бы иметь свое дело, если бы снова стояли перед выбором, больше половины хотели бы, чтобы дети продолжили их дело.

Как полагают авторы исследования, негативный фон может привести к сворачиванию бизнеса, наименее укорененного в российской почве, например компании IT-сектора. Они балансируют между низкой конкуренцией и рисками.

- Выбор сферы бизнеса зависит от региональных факторов, например для столицы и мегаполисов упор будет делаться на сферу услуг, торговлю и работу с финансами, для периферии более популярны производство, сельское хозяйство, - отметил Павел Сигал. - Но так или иначе наиболее популярными в России сегодня считаются гастрономическая сфера (собственные рестораны или кафе), продажи (продовольствие, бытовая техника, одежда и обувь), услуги (организация мероприятий, а также индустрия красоты).

10,5 часов в среднем составляет рабочий день предпринимателя в сегменте малого и среднего бизнеса

В этих сферах, как поясняет эксперт, традиционно жизненный цикл предприятий имеет достаточно ограниченный запас времени, а конкуренция очень высока, потому достаточно трудно вести дела. Из-за этого, по словам Сигала, и формируется неудовлетворение собственным предприятием у некоторых владельцев бизнеса.

В то же время, чтобы стать бизнесменом, человек должен быть склонен к риску и готов к решению нестандартных ситуаций. Он должен обладать системным мышлением и высоким уровнем инициативности, быть независимым в принятии решений и заинтересованным в успехе, быстро переключаться с одной задачи на другую. Все эти качества нужны и в найме на позициях топ-менеджеров, поэтому можно с уверенностью сказать, что человек с предпринимательским опытом не останется без работы, если его парикмахерскую, кофейню или автосервис начнут посещать меньше клиентов.

- Наличие таких качеств существенно облегчает бывшим предпринимателям поиск работы в корпоративной среде, адаптацию в коллективе и в целом позволяет претендовать на управленческие должности среднего и высшего уровня, - заключила Мария Игнатова.