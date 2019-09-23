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Рубрика: Общество

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Частный сектор заинтересован в расширении сотрудничества с университетами
Текст: Михаил Кротов
Российская газета - Спецвыпуск № 213(7971)
Вузам необходимо плотнее взаимодействовать с бизнесом, чтобы понимать, какие специалисты наиболее востребованы на рынке. Представители компаний из разных отраслей рассказали "РГ" о своем опыте работы с университетами.
Промпредприятиям нужны специалисты, умеющие работать со сложным оборудованием. Фото: Егор Алеев / ТАСС Промпредприятиям нужны специалисты, умеющие работать со сложным оборудованием. Фото: Егор Алеев / ТАСС
Промпредприятиям нужны специалисты, умеющие работать со сложным оборудованием. Фото: Егор Алеев / ТАСС

"Главная цель нашего сотрудничества с вузами - развитие цифровой грамотности у всех студентов, вне зависимости от того, где и кем они потом будут работать - в IT-индустрии или в любой другой", - говорит Елена Сливко-Кольчик, руководитель направления по работе с организациями образования и науки Microsoft в России. В сентябре при поддержке Microsoft в ведущих вузах России стартовали магистерские программы по направлениям: искусственный интеллект, машинное обучение, большие данные, бизнес-аналитика, интернет вещей и другим.

"Чтобы вуз оставался конкурентоспособным на глобальном рынке, ему необходимы технологии в разных форматах - в собственной инфраструктуре, учебном процессе и исследовательской деятельности", - отмечает Елена Сливко-Кольчик.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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В нефтесервисной компании "ТНГ-Групп" к кадровой политике относятся серьезно. В этом году на предприятиях группы прошли производственную и преддипломную практику около 200 студентов, рассказал Денис Кислер, заместитель гендиректора "ТНГ-Групп" по маркетингу. Основной поставщик специалистов для компании - Казанский (Приволжский) федеральный университет.

Целевая подготовка студентов идет в Институте геологии и нефтегазовых технологий К(П)ФУ, где при активном содействии компании создан современный вычислительный центр. Сегодня там обучаются 12 магистров по 2 программам: бюджетной и дополнительной, разработанной "ТНГ-Групп", предполагающей освоение основных методов и технологий обработки и интерпретации геолого-геофизических данных.

"Мы чувствуем себя прямыми участниками инженерной подготовки, которая начинается в университете и продолжается уже у нас", - говорит Алексей Туров, гендиректор компании "КрасИнформ". У компании есть совместные программы с Институтом инженерной физики и радиоэлектроники Сибирского федерального университета (СФУ). Студентов привлекают для участия в выполнении отдельных работ, прохождения практики, а некоторых магистров приглашают работать по совместительству.

Алексей Туров также в качестве представителя работодателя является председателем комиссии по приему выпускных квалификационных работ выпускников базовой кафедры "Инфокоммуникации" Института инженерной физики и радиоэлектроники. Это тоже позволяет скорректировать программы обучения, поясняет он.

Фото: iStock
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В СФУ есть и Институт гастрономии. Инициатором его создания выступила Bellini group. "Решение продиктовано потребностью ликвидировать кадровую проблему в ресторанной отрасли", - рассказывает Алексей Горенский, директор группы компаний Bellini Group.

Для компании это некоммерческий проект. "Наша цель - сократить дисбаланс между нынешним и желаемым уровнем профессиональной подготовки специалистов индустрии гостеприимства", - подчеркивает он. Обучение максимально ориентировано на практику и взаимодействие с экспертами, которые делятся опытом и знаниями. "Мы передаем свою страсть к профессии, чтобы выпускники Института гастрономии становились лидерами, новаторами, способными самостоятельно определить свой профессиональный путь", - резюмирует Алексей Горенский.

Общество Образование
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