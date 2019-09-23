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23.09.2019 21:08
Рубрика: В мире

Брекзит в личном формате

Что думает о будущем Альбиона и соглашении с Евросоюзом человек с британской улицы
Текст: Николай Долгополов (Белфаст) , Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
Европейские эксперты все чаще заявляют: власти Британии изначально понимали, что осуществить брекзит в заявленном ими формате невозможно. Известный экономист из Германии Клеменс Йоос в опубликованной Focus Online статье утверждает, что Лондону в нынешней ситуации не остается ничего другого, как отказаться от самой идеи выхода из Евросоюза.
Акции против брекзита устраивают даже на пляже. Эта - в Брайтоне, где проходит форум лейбористов. Фото: AP Акции против брекзита устраивают даже на пляже. Эта - в Брайтоне, где проходит форум лейбористов. Фото: AP
Акции против брекзита устраивают даже на пляже. Эта - в Брайтоне, где проходит форум лейбористов. Фото: AP

Основным камнем преткновения, не позволяющим Британии "мягко" выйти из единой Европы, стал вопрос о прозрачности границы между Ирландией и Северной Ирландией. Дело в том, пишет Йоос, что Евросоюз будет твердо стоять на своем и никогда не откажется от принципа сохранения основных свобод, куда входят свободное передвижение капитала, товаров и услуг, а также граждан. Основываясь на этом, Брюссель в переговорах с Лондоном настаивал на особом пункте в сделке по брекзиту, так называемом "бэкстопе".

Лондон может столкнуться с нехваткой лекарств и топлива из-за Brexit

Это положение подразумевает, что пока вопрос пограничного контроля между территориями Ирландии и Северной Ирландии не найдет решения, Британия должна оставаться внутри единого рынка ЕС. Но нынешний премьер Борис Джонсон считает, что Альбиону следует как можно скорее избавиться от этого "спорного и антидемократического пункта". Однако, убежден Йоос, главе британского правительства это не удастся, и у Лондона, по сути, останется только два выхода - катастрофический "жесткий" брекзит либо отказ от него в принципе. В любом случае, считает немецкий эксперт, этот вопрос, весьма вероятно, будет стоить Джонсону политической карьеры, как и его предшественникам Терезе Мэй и Дэвиду Кэмерону.

Ирландцы будут граничить с ирландцами. И ради этого затеяли весь этот брекзит?

Тему брекзита в Белфасте обсуждают все. Говорят, как жестко ведет себя новый и беспардонный премьер. Как сломала на выходе Британии из ЕС свою политическую карьеру его неудачливая предшественница Тереза Мэй. Спорят, что решат по этому поводу лидеры Европейского союза. Большая политика вызывает и большие вопросы.

А что думают по этому поводу люди, которых выход или не выход Британии из ЕС коснется всерьез, которые сталкиваются с ним вплотную и ничего не могут противопоставить большой, не ими затеянной игре.

Скромный городок в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Да, как раз в той самой Северной Ирландии, которая будучи камнем раздора и преткновения переживает из-за брекзита больше всего. Вот диалог, вернее, монолог коренной жительницы здешних мест далекой от политики.

От человека с улицы

- Когда начались все эти разговоры о референдуме, о выходе из ЕС, мы здесь были относительно спокойными. В Северной Ирландии почти 56 процентов жителей голосовали за то, чтобы остаться в единой Европе. Мы были уверены, что все так и будет. Но Британия решила по-иному. И началась такая кутерьма и нервотрепка. Сколько уж лет прошло с июня 2016-го, а ничего не меняется. Мы там же, где и были. Каждые две-три недели нам обещали выход, чудо-решение, а потом премьер Тереза Мэй ушла в отставку, а ее преемник Борис Джонсон распустил парламент словно для того, чтобы оставить совсем в обрез времени для решения.

Не понимаю, чего хотят там, в Брюсселе. Знают ли они, как трудно будет жить здесь людям из Евросоюза, уже давно у нас поселившимся. В кого они превращаются? В беженцев, типа тех, что рвутся к нам со стороны Франции? Или, может, им оставят прежние права? Некоторые в этом не уверены, кое-кто уже уехал от греха подальше, другие готовятся к отъезду.

С кем у нас теперь будет граница? С Дублином (столица Ирландии. - От ред.)? Но это же несколько комично. Ирландцы будут граничить с ирландцами. И ради этого затеяли весь этот брекзит?

Фото: AP Photo
Брат Бориса Джонсона ушел в отставку из-за разногласий по Brexit

А как будут переправляться наши товары в Дублин, а их сюда? Проложат границу, снова натыкают контрольно-пропускные посты, как в старое время? Но у нас же столько совместных предприятий. Часть товаров изготовляется здесь, отправляется туда, потом доставляется обратно. Будем вводить пошлины или как?

И еще одно: начисто забывают, что мы лишь сравнительно недавно установили у себя мир и спокойствие. Подписали все же в 1998 году Соглашение и два десятилетия живем спокойно, без взрывов бомб и нападений террористов. А не возродится ли все то гадкое и страшное, что было?

Кипят споры. Кто же все-таки лучше и эффективнее - ушедшая Тереза Мэй или новый премьер Борис Джонсон? Не знаю. Мэй по крайней мере вела свою линию по брекзиту, ей не хватало времени, и она действовала на свой страх и риск. Пришел Джонсон и многие вздохнули: этот сделает как надо. Но не получилось, и Борис Джонсон покатил в тоталитарный лагерь. Никого не слушает, идут приказы и нет обсуждений. Теперь вот распустил парламент. Лучше бы ему оставаться мэром Лондона, там он был на своем месте: катался на велосипеде, ездил на автобусах.

Но в таком серьезном вопросе комическими приемами не отделаешься. Тут надо решать, а многие уже и забыли, за что они конкретно голосовали в июне 2016 года. Прошло три года, а мы все там же.

Я за то, чтобы моя Северная Ирландия всегда оставалась в Соединенном Королевстве. Я не за левых и не за правых. Я за то, чтобы мы, наконец, решили, куда мы пойдем, и чтобы мы перестали мучить себя бесконечными разговорами, от которых все устали.

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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