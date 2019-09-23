Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 23 по 29 сентября

Врач без памяти

Даниил Страхов играет главную роль в новом сериале Первого канала "Знахарь". По жанру это психологическая остросюжетная драма про судьбу талантливого нейрохирурга, спасающего жизни людей.

Герой Даниилы Страхова, Павел Андреев, успешный молодой хирург, который недавно приехал из-за границы, где проходил стажировку. Он устраивается в крупный медицинский центр, руководитель которого Николай Семенов, его бывший преподаватель. Дочь педагога влюблена в Павла (в этой роли - Екатерина Кузнецова), но вот друг питает к Павлу совсем недобрые чувства. Он также врач, тоже талантлив, и между ними возникает соперничество. Ничем хорошим это соревнование не заканчивается - Павел попадает в трагическую ситуацию, которая изменит всю его дальнейшую жизнь.

"Что касается визуальной составляющей, - съемок в настоящих операционных, правильного произнесения медицинских слов - все это, конечно, было непросто, и нет гарантий, что мы не допустили ошибок, но в помощь был и интернет, и консультанты, которые всегда были на связи", - рассказывает о съемках и своей работе исполнитель главной роли Даниил Страхов. Режиссер "Знахаря" - Ярослав Мочалов, известный по сериалу "Мурка".

Первый канал, 23-26 сентября, 21:30

Вначале - в Сети, а потом - на ТВ

24 сентября в онлайн-кинотеатре Okko состоится эксклюзивная премьера комедийного остросюжетного сериала "Форс-мажор". В день премьеры подписчики сервиса смогут увидеть сразу два эпизода, далее серии будут выходить два раза в неделю - по вторникам и четвергам. Впервые сериал будет эксклюзивно доступен в Okko до премьеры на ТВ.

После онлайн-премьеры "Форс-мажор" будет показан на канале НТВ. История сериала разворачивается в частной клинике провинциального городка, где незаконно проводят пластическую операцию по полной смене внешности местному мафиози. Несмотря на всю конфиденциальность и меры предосторожности, в палату проникает киллер и вкалывает главе преступного клана смертельную инъекцию. В клинике на ночном дежурстве находится медбрат Витя (Павел Прилучный). Он слышит шум в палате и застает пациента в конвульсиях. Делает ему обезболивающий укол, после которого мафиози тут же отходит в мир иной. Парень убежден, что смерть пациента наступила в результате его врачебной ошибки. На помощь медбрату приходит верный друг Артем (Илья Глинников). Он предлагает Вите неожиданный выход - сыграть роль изменившего внешность мафиози - и втягивает молодого человека в авантюру, которая полностью перевернет его жизнь.

Режиссер сериала - Александр Жигалкин, главную роль в картине исполнил Павел Прилучный. Также снимались Диана Пожарская, Илья Глинников, Александр Ильин, Александр Ильин-младший, Сергей Лавыгин, Петр Винс, Федор Добронравов, Сергей Угрюмов и Владимир Сычев.

Онлайн-кинотеатр Okko, с 24 сентября

Сказки "Шахерезады"

С 23 сентября на телеканале "Россия К" российская премьера иранского сериала, снятого в 2013 году, - "Шахерезада". Эта 28-серийная драма рассказывает о том, как на сломе эпох в 50-е годы прошлого столетия в Иране разворачивается история влиятельного тегеранского клана Бозорга Дивансалара. Члены большой "Семьи" оказываются так плотно впутаны в экономические, политические, социальные и даже криминальные события времени, что разграничить личное и клановое уже не представляется возможным.

Основная сюжетная линия сериала - это история любви двух главных героев, Шахерезады и Фархада. Иран, 1953 год. После недолгого правления в стране доктора Мосаддыка к власти возвращается шах Пехлеви. Города охватывают беспорядки. Шахерезада Саадат - средняя дочь правой руки всесильного Бозорга, главы мощного клана Дивансаларов, имеющего огромное влияние при дворе шаха. Она изучает медицину в лучшем университете Тегерана и влюблена в Фархада, сына ближайшего друга ее отца. Обе семьи одобряют этот союз и готовятся к свадьбе. Однако трагические события, произошедшие во время государственного переворота, рушат все планы влюбленных…

"Россия К", 23-26 сентября, 22:20 (повтор 24-27 сентября).

Сила слабой женщины

Сериал-мелодрама "Сильная слабая женщина" режиссера Екатерины Двигубской покажет канал "Россия 1". История любви, предательств, побед и ошибок юной талантливой девушки Нины Голубевой на фоне перемен, сотрясавших страну в сложное время 1990-х и 2000-х. Весна 1989 года, провинциальный город Казимов. Нина Голубева заканчивает школу с медалью и мечтает стать модельером. Первая серьезная влюбленность заканчивается для нее беременностью и одиночеством. Нина переезжает в неприветливую Москву в трудное для страны время. Некогда наивная и романтичная теперь Нина полагается только на себя и не может себе позволить быть слабой. В ее жизни еще будут признание и успех. Но к счастью и настоящей любви ей предстоит идти трудной дорогой. Вокруг нее трое абсолютно разных мужчин и только одна любовь на всю жизнь. Ей постоянно приходится делать выбор, но, ошибаясь, она никогда не отчаивается. В ролях: Александра Власова, Сергей Перегудов, Дмитрий Власкин, Александр Константинов, Ольга Кабо, Владимир Гостюхин, Наталия Аринбасарова, Зоя Антонова, Татьяна Яхина и другие.

"Россия 1", с 23 сентября, 21:00

История Китая

Новый документальный фильм Алексея Денисова "Второе рождение Поднебесной. Китай глазами советских операторов" выйдет на канале "Россия 1". 1949 год. По личному распоряжению Сталина в Китай направлена большая группа советских операторов. Им поручено снять фильм о победе китайских коммунистов в гражданской войне. Часть отснятого материала впоследствии вошла в документальный черно-белый фильм "Победа китайского народа".

В новом фильме Алексея Денисова впервые будут показаны уникальные цветные негативы, которые до сегодняшнего дня хранились в Российском государственном архиве кинофотодокументов и никогда ранее не демонстрировались в телевизионном эфире. Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, сельские провинции так, как они выглядели 70 лет назад. Картина по-новому откроет Китай для многих телезрителей, показав историю этой необычной страны, что находится по соседству с Россией.

"Россия 1", 29 сентября, 01:00

Отвечать будет Рудер

Первая программа осенней серии игр "Что? Где? Когда?" на Первом канале в прямом эфире. Всего в осенью против телезрителей сыграют пять команд клуба. Та команда, которая выиграет у телезрителей в этой серии последней, получит право принять участие в зимней серии и бороться за игру в финале года. В первой игре примет участие команда Константина Рудера, куда также входят Никита Баринов (Саров), Александра Золотова (Заречный), Роман Кузиков (Курск), Евгений Фионов (Санкт-Петербург), Илья Баженов (Москва). Сам Рудер, выступающий в роли капитана, из Озерска.

Первый канал, 28 сентября, 23:00

Кто убил Еву Браун?

Эти женщины душой и телом преданно служили делу нацисткой партии. Они вошли в историю. Правда, сегодня о них вспоминают с ужасом и ненавистью. Что двигало ими? Жажда власти, желание попасть в высшее общество или просто любовь? Ответы - в новом документальном фильме "Жены Третьего рейха". Адольф Гитлер, идеолог нацизма, до конца жизни оставался бездетным. Но что мешало фюреру завести семью? Неожиданную версию ответа на этот вопрос в документальном фильме впервые на российском телевидении выскажет американский профессор Томас Лундмарк.

Ходили слухи о романах фюрера с режиссером Лени Рифеншталь, актрисой Ренатой Мюллер, певицей Маргарет Слезак и невесткой композитора Вагнера, Винифрид. Почему же из множества женщин - дам высшего общества, богатых и знаменитых - Адольф Гитлер выбрал Еву Браун, простушку из обычной немецкой семьи? Как Ева Браун стала первой леди Третьего рейха, и какие интимные тайны улыбчивой блондинки раскрыли недавно ученые? Многодетные душегубы Борман, Гиммлер, Геббельс и их верные спутницы, способные беспрерывно рожать, а потом хладнокровно лишить своих детей жизни. Как жили жены нацистов? И что их ждало после разгрома Третьего рейха?

"ТВ Центр", 24 сентября, 23:05

"Оранжевые сны" Ани Лорак

Телеканал НТВ представляет телевизионную версию концерта популярной певицы "Наш Вегас. Ани Лорак". На сцене Vegas City Hall поп-дива исполнит такие известные композиции, как "Сопрано", "Разве ты любил", "Оранжевые сны", "Медленно", "Уходи по-английски", "Увлечение", "Я не могу сказать" и многие другие. Поддержать Ани придут друзья, семья, авторы хитов певицы и коллеги по цеху - Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Игорь Крутой, Игорь Николаев, Григорий Лепс, Эмин. Зрители и поклонники не только услышат песни Ани, но и посмеются от души, а также получат ответы на интригующие вопросы. Приятным подарком для всех станет выступление Ани с дочкой Софией - вместе они исполнят песню "Обними меня".

НТВ, 27 сентября

Самый известный итальянец

К 95-летию со дня рождения Марчелло Мастроянни 24 сентября "России К" покажет документальный фильм "Марчелло Мастроянни, идеальный итальянец". Талант и обаяние позволяли Мастроянни создавать очень разные, но неизменно яркие образы - от скромного таксиста до уставшего от наслаждений богемного героя. "Никуда я не вживаюсь, просто вхожу и играю", - пожимал плечами Марчелло Мастроянни.

Он обладал мистическим свойством казаться именно тем, кого хотел увидеть зритель - и в кино, и в жизни. Любимец кинематографа, подарившего ему удивительное актерское долголетие: 50 лет карьеры, 160 фильмов и среди них признанные шедевры. Роли в фильмах Федерико Феллини "Сладкая жизнь" и "Восемь с половиной", в картинах "Белые ночи" Лукино Висконти, "Брак по-итальянски" и "Вчера, сегодня, завтра" Витторио Де Сики, "Развод по-итальянски" Пьетро Джерми и "Ночь" Микеланджело Антониони принесли Мастроянни славу одного из ведущих актеров мирового кинематографа. Но однажды Мастроянни сказал: "Я, прежде всего, театральный актер, мы на сцене меняемся и перевоплощаемся каждый вечер. И это почему-то никого не удивляет, но стоит актеру сменить амплуа в кино, то все сразу начинают кричать: "Какое чудо! Какой феномен!". Я говорю это не из ложной скромности, а потому что в театре у меня не было такого успеха, как в кино. И это огорчает".

"Россия К", 24 сентября

Тимофей Баженов: просто о сложном

23 сентября в эфире РЕН ТВ стартует третий сезон программы "Как устроен мир", в которой специалист по выживанию Тимофей Баженов познает разрушительную силу природы. В новом сезоне Баженов испытает на себе наиболее враждебные биологические среды и представит в захватывающем формате удивительные факты о мироустройстве."Новый сезон имеет несколько ключевых отличий от предыдущих. Теперь программа полностью состоит из оригинального контента, снятого специально для РЕН ТВ. Она насыщена всевозможными экспериментами над собой, полна экстрима и путешествий. Будет много эпизодов из жизни животных, диких племен. Мы обратимся к истории славянства и язычества", - рассказывает о премьере ведущий программы Тимофей Баженов.

РЕН ТВ, 23 сентября, 11:00

Чего хочет женщина?

Документальный фильм "Базз" выходит на онлайн-ресурсе "Амедиатека". Автор нашумевших мемуаров самого известного трансгендера в мире рассказывает о том, как эта книга изменила его самого. В 2015 году вышел исторический номер журнала Vanity Fair с Кейтлин на обложке - ставший женщиной бывший олимпийский чемпион Брюс Дженнер, отчим Ким Кардашьян и отец Кендалл Дженнер. Фотосессию Энни Лейбовиц сопровождало большое откровенное интервью, над которым работал обладатель Пулитцеровской премии журналист Базз Биссинджер. Он находился рядом с Кейтлин в последние месяцы ее перехода. Позже, в 2017 году, они вместе выпустили не менее откровенные мемуары - "Секреты моей жизни". Во время работы над книгой о сложном поиске пути к себе Базз одновременно тестировал свои собственные рамки гетеронормативности, обнаруживая незнакомые доселе желания.

"Амедиатека", с 26 сентября

Бойтесь своих желаний

Четыре сериала появятся на "Амедиатеке" в ближайшую неделю, два из них - ситкомы. Первый, "Единорог", про вдовца и его лучших друзей, задавшихся целью найти ему идеальную спутницу. Главного героя играет Уолтон Гоггинс ("Завучи", "Омерзительная восьмерка"). Вдовец Уэйд с трудом осмеливается начать новую жизнь. Он начинает ходить на свидания, и, к собственному изумлению, оказывается нарасхват.

В 50 жизнь только начинается и у героини медицинского ситкома "Второй акт Кэрол". Недавно разведенная и вышедшая на пенсию учительница решает наконец-то осуществить свою мечту - стать врачом. В главной роли снялась 61-летняя Патриция Хитон, обладательница "Эмми" (Фрэнки из "Бывает и хуже"), а в качестве бонуса - в образе опытного врача предстанет агент Купер ("Твин Пикс"), Кайл Маклахлен.

Также ресурс представит второй сезон драмы "Миллионы мелочей". Первый критики нарекли ABC-версией "Это мы". А в сериале "Зло" шоураннеры "Хорошей жены"/"Хорошей борьбы" Мишель и Роберт Кинг взялись разгадывать природу зла. В отличие от прошлых проектов в этом два главных персонажа. Кристин Бушар - клинический психолог, скептик, убеждена в том, что желание убивать поддается научному объяснению. Будущий священник Дэвид Акоста (Майк Колтер - "Люк Кейдж"), напротив, верит в сверхъестественное.

"Амедиатека", с 27 сентября

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23 сентября канал Nickelodeon Россия представит третий сезон сериала "Хантер стрит" о приключениях приемных детей семьи Хантеров, проживающих в таинственном особняке в Амстердаме. В новых сериях герои найдут карту сокровищ, отправятся всей семьей на отдых и попадут в заброшенный дом в лесу, а также обнаружат загадочный камень возле дома.