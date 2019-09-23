В заключительном матче десятого тура российской Премьер-лиги (РПЛ) столичный ЦСКА принимал "Краснодар". Несмотря на определенные проблемы, армейцы выиграли (3:2) и поднялись на второе место в таблице. Отставание от лидера турнира "Зенита" составляет лишь одно очко.

За трое суток до встречи на Песчаной армейцы с краснодарцами потерпели фиаско в Лиге Европы. Одни из лидеров отечественного первенства проиграли "Лудогорцу" и "Базелю" соответственно, пропустив по пять мячей - 1:5 и 0:5.

Как показалось, спокойнее на поражение в еврокубках отреагировали в ЦСКА. В частности, главный тренер команды Виктор Гончаренко. "Это не трагедия, а холодный душ. Иногда нашей молодежи стоит пройти и через такое", - отметил белорусский специалист.

В матче с "Краснодаром" армейцы едва не упустили победу, но все-таки удержали ее. Выиграв в четвертой встрече подряд в чемпионате, "красно-синие" поднялись на вторую строчку.

Сумеет ли ЦСКА составить конкуренцию "Зениту" и тому же "Локомотиву" в борьбе за чемпионство - пока загадка. Все же команда у Гончаренко молодая и периодами нестабильная.

- Да, порой у нас бывают неудачные моменты. Но это нормально, - подчеркнул один из лидеров ЦСКА Никола Влашич. - Хорошо, нам удалось удержать победу в матче с "Краснодаром". После тяжелого поражения в Болгарии было тяжелое восстановление. Дорога домой заняла всю ночь. Мы уже забыли об игре в Разграде и постараемся бороться за первое место в чемпионате России.

Виктор Гончаренко: Поражение от "Лудогорца" могу сравнить с холодным душем. Через такое тоже нужно пройти. У ЦСКА есть характер, и мы это показали

Своим мнением о перспективах ЦСКА в нынешнем сезоне с "РГ" поделился бывший защитник этой команды и сборной России, ныне работающий тренером в ДЮСШ столичного клуба, Максим Боков.

Можно сказать, что армейцы исправились за фиаско в Болгарии?

Максим Боков: Считаю, да. Поражение от "Лудогорца" было досадным, обидным. И такие матчи забываются в том случае, если команда уже в следующем матче побеждает. ЦСКА выиграл, а значит все позади.

Но ведь армейцы могли упустить победу. "Краснодар" забил два мяча во втором тайме и мог вырвать ничью.

Максим Боков: Но ведь не вырвали. Результат есть, три очка набраны. Все остальные разговоры сейчас не имеют смысла. И не забывайте, с кем играл ЦСКА. Все-таки "Краснодар" - один из лидеров нашего футбола, команда с очень серьезными амбициями.

Которая тоже опозорилась в Лиге Европы, пропустив пять от "Базеля".

Максим Боков: Да, такое тоже бывает. Не стоит делать из этого какой-то трагедии. В футболе всякое бывает. Возвращаясь к ЦСКА, хотел бы отметить, что победа над "Краснодаром" показала: у армейцев есть характер.

Не тревожит, что ЦСКА частенько, поведя в счете, позволяет сопернику вернуться в игру?

Максим Боков: Нет. Думаю, такой проблемы нет. Все-таки команда у Гончаренко молодая, сейчас идет ее становление. Много неопытных ребят, плюс травмированных хватает. Сами понимаете, такие вещи бесследно не проходят. И, кстати, я согласен с Гончаренко, что такие встречи, как с "Лудогорцем", могут пойти на пользу футболистам. Через такое тоже надо пройти, переступить.

Нет ощущения, что Гончаренко ведет себя спокойнее, чем раньше?

Максим Боков: Это ваше наблюдение. А вообще человеку свойственно меняться, работать над ошибками. Знаете, тренер может на публике выглядеть очень спокойным, а внутри у него может быть "пожар".

Треть сезона позади, ЦСКА идет вторым. Армейцы смогут побороться с "Зенитом" и "Локомотивом" за чемпионство?

Максим Боков: Конечно. Я еще в прошлом сезоне, когда произошли кардинальные изменения в команде, заявил, что ЦСКА будет сражаться за самые высокие места. Так оно в принципе и вышло. Не хватило чуть опыта, но это дело наживное. Самое главное в ЦСКА - дух. А он есть, вне зависимости от того, кто покинул клуб, а кто остался.