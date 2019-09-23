Правительство России одобрило законопроект, призванный сделать доступнее для детей и подростков шедевры кино и литературы. С инициативой выступила группа депутатов. Они предлагают дать правительству право устанавливать критерии, по которым классические произведения можно будет освобождать от возрастной маркировки.

Сегодня так получилось, что Сергей Есенин, Владимир Маяковский и Иосиф Бродский фактически "по вредности" приравнены к пачке сигарет. Впору писать на них предупреждения минздрава. Недавно интернет облетела история школьницы из Екатеринбурга, которая обошла три книжных магазина, но так и не смогла купить сборники стихов этих поэтов.

Ни один продавец не рискнул продать 17-летней девушке завернутые в целлофан томики с опасными де-юре стихами.

По закону продавцы были совершенно правы: дать девушке в руки Бродского практически то же самое, что угостить "Мальборо", штраф один и тот же. Для продавца - от двух до трех тысяч рублей. Магазин же, где продают детям сигареты или Есенина 18+, рискует заплатить до пятидесяти тысяч рублей.

При этом книжному магазину-нарушителю в отличие от табачного грозит еще приостановление деятельности.

Когда закон о защите детей от информации только принимался, было много разговоров о том, что нормы вводятся рекомендательные, и маркировка будет только ориентиром. Мол, чтобы родители понимали, что дают в руки ребенку.

Но так получается, что все рекомендательное рано или поздно становится обязательным, и вот уже в кинотеатрах перестали пускать детей даже с родителями на вредные фильмы, а книги для взрослых стали обертывать в магазинах пленкой, чтобы ребенок случайно не открыл и не прочитал чего-то непозволительного.

Да, при принятии закона о защите детей от пагубной информации законодатели хотели оградить малолеток отнюдь не от мировой классики. Но формальное исполнение буквы закона привело к тому, что в списке запретного оказалось немало разумного, доброго, вечного.

Некоторые издательства маркируют "Крейцерову сонату" Льва Толстого 18+, соответственно, книга становится недоступной школьникам

"Например, поиск в интернете выдает, что "Крейцерова соната" Л.Н. Толстого разными издательствами классифицируется как информационная продукция, рекомендованная для детей, достигших возраста двенадцати лет (12+), достигших возраста шестнадцати лет (16+), и даже как информационная продукция, запрещенная к распространению среди детей (18+)", рассказывают разработчики законопроекта.

Дальше есть два пути. Первый: выводить из школьной программы произведения, попавшие под гриф "18+" и даже, возможно, "16+". Это было бы логично, так как дети все равно не могут ни купить эти книги, ни взять в библиотеке. Родители, кстати, тоже не вправе дать ребенку в руки запрещенную книгу, штрафы распространяются и на них.

Может, стоит подумать о том, чтобы на взрослых книгах рисовать страшные картинки, как и на пачках сигарет? Чтобы надежней отпугнуть детей от чтения. Абсурд? Но еще несколько лет назад показалась бы абсурдной сама мысль, что Есенина будут продавать в пленке, а за его продажу в детские руки будут грозить штрафы.

Пока еще не было слышно о делах, когда бы наказывали родителей, допустивших своих детей к произведениям 18+, но, как поясняют юристы, строго по закону такое возможно. Если мама и папа показали дома 14-летнему ребенку, скажем, "Москва слезам не верит" (это кино 16+), им грозит та же статья, что и продавцам сигарет и запрещенных книг. Помимо этого родителей, читающих детям Есенина или показывающих киноклассику, могут привлечь и по статье 5.35 КоАП "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних". Штраф от 100 до 500 рублей. Конечно, это пока в теории, но закон, как и чеховское ружье, может ведь когда-нибудь выстрелить.

Второй путь: смягчать законодательство, чтобы уходить от формализма. Группа депутатов, внесших в Госдуму законопроект о совершенствовании механизмов, регулирующих доступ детей к культурным ценностям и культурным благам, выбрала именно такой путь. Предлагается несколько скорректировать правила. Например, проект выводит из-под действия закона о защите детей от опасной информации случаи использования произведений литературы и искусства музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, иными организациями культуры, которые устраивают представления, например, публичное чтение книг. Это означает, что на маркировки можно не обращать внимание и зачитать школьникам взрослую классическую книжку 18+ того же Льва Николаевича.

При этом особо оговаривается, что если в ходе представления появится запрещенная информация, например, нецензурная брань, порнография, побуждение к самоубийству и прочее, то вход детей туда будет запрещен. Так что организаторы и прокуратура должны смотреть не на возрастную маркировку, а непосредственно на содержание книги или пьесы.

Также законопроектом предлагается, что книги, включенные в примерные школьные программы, не могут быть запрещены к распространению среди детей. Более того, как предлагается документом, рекомендуемые школьной программой книги могут распространяться без маркировки.

Правительство страны поддержало проект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до рассмотрения в первом чтении. Например, правительство сочло неприемлемым предложение снять обязательную возрастную маркировку с отечественных фильмов, выпущенных до 1991 года. Старое - не всегда хорошее.

"Отмена обязательной маркировки фильмов, показ которых допускается без прокатных удостоверений, а также отечественных фильмов, созданных до 1991 года, создаст условия для бесконтрольного распространения таких фильмов и не позволит обеспечить должную защиту детей от информации, способной причинить вред их здоровью и развитию (категории "18+")", говорится в подготовленном отзыве.

При этом правительство сможет прописать критерии, по которым произведения будут отнесены к имеющим значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. Такие фильмы и книги будут освобождаться от возрастных ограничений.

К проекту есть ряд претензий, поэтому законодателям предстоит серьезная работа над документом. Инициатива включена в примерную программу работы Госдумы на октябрь.