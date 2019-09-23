Сегодня уже не приходится, как в середине 1990-х годов, объяснять российским студентам, их родителям и работодателям, что такое магистратура.

С середины 2000-х годов в России начался переход на новую систему высшего образования, затем был законодательно закреплен статус магистратуры как второго уровня высшего образования, а современные федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования четко указывают характеристики профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения программ магистратуры.

Дмитрий Штыхно: Профстандарты формируют требования к уровню образования. Фото: Пресс-служба РЭУ им. Г.В. Плеханова

В конце 2000-х годов существовало мнение, что магистратура должна быть только в исследовательских университетах. Но этот взгляд достаточно узок, он не учитывал реалии жизни и перспективы развития экономики, в которой для занятия определенными видами деятельности требуется системное и критическое мышление, разработка и реализация проектов, навыки командной работы и лидерства, эффективной коммуникации, включая межкультурную, самоорганизация и саморазвитие. Именно эти компетенции, помимо сугубо профессиональных, развивают программы магистерской подготовки, и именно эти компетенции сегодня ищут работодатели в кандидатах на должности, связанные не только с исследовательской деятельностью, но и с организацией и управлением.

В частности, в сфере экономики магистры способны самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ, оценивать эффективность проектов, разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках, готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне, анализировать и использовать различные источники информации для проведения экономических расчетов, составлять прогноз основных социально-экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом, руководить экономическими службами и подразделениями на предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах государственной и муниципальной власти, разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической эффективности.

В области менеджмента магистры способны управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями, разрабатывать корпоративную стратегию, программы организационного развития и изменений и обеспечивать их реализацию, использовать современные методы управления корпоративными финансами для решения стратегических задач, использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения, владеть методами экономического и стратегического анализа поведения экономических агентов и рынков в глобальной среде, обобщать и критически оценивать результаты исследований актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными исследователями, представлять результаты проведенного исследования в виде отчета, научной статьи или доклада.

Профессиональные стандарты, которые раскрывают деятельность специалистов, находящихся на различных квалификационных уровнях и связанных общей технологической задачей (исследования, производства, проектирования, обслуживания), устанавливают уровни компетенции работников различных профессий. Всего в России предполагается принять свыше 800 профессиональных стандартов практически во всех сферах деятельности: различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, образовании, здравоохранении, административно-управленческой деятельности, юриспруденции, финансах и экономике, СМИ, энергетике и других. В профессиональных стандартах указано, какие должности может занимать человек с образованием бакалавра, а какие - с образованием уровня магистра.

Вполне естественно, что существенно больший по сравнению с бакалаврами набор компетенций позволяет магистрам претендовать на более высокие по рангу должности и на более высокие зарплаты. Например, профстандарт маркетолога определяет, что специалист по маркетингу, аналитик, менеджер по рекламе и менеджер по связям с общественностью может иметь образование бакалавра, а для должностей начальника отдела или директора департамента маркетинга, сбыта, связей с общественностью нужен диплом магистра. Аналогичная ситуация в сфере бизнес-анализа: бакалавры могут занимать должности бизнес-аналитика, старшего или ведущего бизнес-аналитика, а для должностей главного бизнес-аналитика и руководителя подразделения по бизнес-анализу необходимо иметь диплом магистра.

Диплом магистра позволяет его обладателю рассчитывать на более высокую зарплату и должности

В среднем диплом магистра позволяет его обладателю рассчитывать на более высокую заработную плату (на 25-45 процентов) по сравнению с дипломом бакалавра, а также представляет более обширные карьерные перспективы.

Если раньше около 50 процентов выпускников бакалавриата принимали решение о продолжении обучения в магистратуре сразу после завершения бакалавриата, то сегодня начинает формироваться тенденция "отложенного спроса", то есть часть выпускников бакалавриата решает сначала поработать, а уже потом поступать в магистратуру.

Для привлечения желающих обучаться в магистратуре вузы предлагают различные льготы. Например, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова предлагает скидки. Выпускникам бакалавриата и специалитета РЭУ с красным дипломом - предоставляется скидка 30 процентов, а выпускникам других вузов с красным дипломом - скидка 10 процентов. Для выпускников РЭУ, поступающих на бюджетные места англоязычных программ, есть скидка в 40 процентов. Для тех, кто сдавал вступительные испытания и не добрал на бюджет не более 5 баллов - предусмотрена 20-процентная скидка, не более 10 баллов - скидка 10 процентов. Поступающим, работающим в одной и той же организации (с оплатой обучения физическими лицами), в количестве не менее 5 человек, дается скидка в 20 процентов.

Такая политика позволяет вузам формировать достаточно сильный состав студенческих групп и расширять возможности по индивидуализации образовательной траектории.

В настоящее время стандартами высшего образования в России предусматривается двухгодичный срок обучения в магистратуре по очной форме и до 2,5 года по очно-заочной и заочной формам обучения, однако при индивидуальном плане обучения, позволяющем увеличить интенсивность занятий на 25 процентов, этот срок можно сократить до 1 года и 7 месяцев.

Современные образовательные технологии позволяют существенно интенсифицировать процесс получения новых знаний и навыков, а потребители образовательных услуг, особенно магистерской подготовки, стараются найти способы сократить продолжительность учебного процесса (зачастую - платного) и как можно раньше приступить к полноценной работе. Так что, скорее всего, в будущем российская магистратура также получит законодательные основания для более гибкого определения периода обучения в зависимости от результатов, которые демонстрирует обучающийся. Болонская декларация, которую Россия подписала в 2003 году, предусматривает, что продолжительность обучения в магистратуре может быть от одного до двух лет, так что проблем с интеграцией с системами образования подписавших декларацию стран при этом не возникнет.