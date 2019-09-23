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23.09.2019 11:25
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Эксперты IP Академии обсудили антипиратское законодательство

Борьбе со злоупотреблениями в сфере авторского права была посвящена одна из дискуссий заключительного дня работы крупнейшей образовательной конференции по интеллектуальной собственности в "Сколково" IP Академии.
Фото: Пресс-служба IP Академии Фото: Пресс-служба IP Академии
Фото: Пресс-служба IP Академии

В сессии "Антипиратский закон: последние тренды и вопросы применения" приняли участие доктор юридических наук, профессор, президент юридической фирмы "Интернет и Право" Антон Серго, кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Национального исследовательского центра Томского государственного университета, доцент кафедры финансового и предпринимательского права ВИУ РАНХиГС при Президенте РФ Дмитрий Кожемякин, вице-президент по совместному производству и форматам компании "Стар-Медиа" Мария Гречишникова, управляющий портфелем IT-проектов группы IPChain Валерия Брусникина, глава звукозаписывающей компании Effective Records Кирилл Лупинос, юридический советник Гильдии продюсеров России, Ассоциации продюсеров кино и телевидения Александра Радоминова.

Фото: Пресс-служба IP Академии
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Модерировал дискуссию основатель и партнер юридической фирмы Semenov & Pevzner Роман Лукьянов.

Благодаря громким делам о блокировках антипиратское законодательство стало известно всем, но в действительности оно включает куда более широкий набор инструментов, отметил Роман Лукьянов. "Под антипиратским законом принято понимать в основном нормы о блокировках пиратских сайтов, хотя в действительности это гораздо более широкий набор норм. Это и инфопосредничество, и различные основания для блокировок информационных ресурсов. Даже не сталкиваясь в своей повседневной практике с этим институтом, наверняка каждый что-то слышал о нем из медиа", - сказал он.

Доктор юридических наук, профессор, президент юридической фирмы "Интернет и Право" Антон Серго попросил поднять руку тех, кто не умеет обходить блокировки Роскомнадзора. Таких людей в аудитории не оказалось.

Блокировка вводилась для простых случаев, согласился кандидат юридических наук, старший научный сотрудник Национального исследовательского центра Томского государственного университета, доцент кафедры финансового и предпринимательского права ВИУ РАНХиГС при Президенте РФ Дмитрий Кожемякин. "Этот институт нужен, когда есть очевидный гад, который зарабатывает своим гадством, и его надо привлечь к ответу", - сказал он.

Между тем, по его словам, в известном деле АЗАПИ (Ассоциация по защите авторских прав в интернете) против "Архива интернета" (Ассоциация пыталась заблокировать "библиотеку интернета" за то, что на их ресурсе появились нелегальные ссылки) совершенно не очевидно, за кем правда - за интересами правообладателей или за колоссальным общественным интересом в сохранении ресурса.

Суды - эффективная, но крайне дорогая и затратная по времени мера, считает управляющий портфелем IT-проектов группы IPChain Валерия Брусникина. "Время суда по блокировке одного ресурса - это миллионные потери для правообладателя", - сказала она. Брусникина объяснила, что блокировки в той или иной мере работают только для видеоконтента, позволяя работодателям хотя бы не потерять кассу в первый уикенд проката. В музыкальном бизнесе, где "тайтлов" не тысячи, а миллионы, решением могут стать только "белые" списки. "Если мы хотим решить проблему пиратства и работать в долгую, есть еще один механизм, который позволит правообладателю вести реестр "белых" ресурсов, то есть тех ресурсов, которые они отлицензировали с указанием непосредственного перечня ссылок на страницы, где размещен контент, и с обязательством поисковиков удалять все, чего нет в этих списках. История сложная, долгая, но единственно эффективная. С технической точки зрения уже есть готовые решения, позволяющие это реализовать, такие как инфраструктура IPChain", - сказала Брусникина.

Глава звукозаписывающей компании Effective Records Кирилл Лупинос отметил, что решения Мосгорсуда о блокировках пиратов все-таки помогают при выходе знаковых релизов. В то же время он согласился с Брусникиной в том, что этого инструмента недостаточно. "Мы хотели бы, чтобы создавались "белые" списки, "белые" реестры. Мы бы хотели, чтобы был императив, при котором есть некие компании, станции или общества, гарантированно блокирующие пиратский контент. Эти инструменты должны быть доступны компаниям - лидерам рынка", - сказал Лупинос.

Фото: Пресс-служба IP Академии
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Вице-президент по совместному производству и форматам компании "Стар-Медиа" Мария Гречишникова отметила, что благодаря географически распределенным сетям доставки контента, так называемым CDN (Content Delivery Network) пираты могут создать новый сайт буквально за 15 минут, и удаление конкретных ссылок из выдачи в этой ситуации выглядят как борьба с ветряными мельницами. "Следующий шаг, который мы должны предпринять вместе с поисковиками, - это обсудить возможности закрытия CDN. CDN - это первопричина, это то, откуда берется пиратский контент", - сказала Гречишникова.

Юридический советник Гильдии продюсеров России, Ассоциации продюсеров кино и телевидения Александра Радоминова подвела итог встречи, отметив, что "любые правовые средства защиты работают в составе комплексной терапии".

IP Академия проходила в Сколково с 18 по 20 сентября. Организаторами IP Академии выступили Фонд "Сколково", Центр интеллектуальной собственности "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и международный коммуникационный бренд IPQuorum.

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