Эксперты IP Академии обсудили вопросы образования в сфере интеллектуальной собственности

Заключительной сессией в программе крупнейшей образовательной конференции по интеллектуальной собственности в "Сколково" IP Академии стала дискуссия на тему "Тренды развития рынка образования и вопросы практической подготовки специалистов по интеллектуальной собственности".

Модератором выступила к.ю.н., заместитель директора Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики Екатерина Еременко. Открывая дискуссию, эксперт посетовала на существующий недостаток специалистов в сфере интеллектуальной собственности в России: "Сегодня в нашей стране очевиден разрыв между кадровой потребностью в сфере интеллектуальных прав и образованием. Работодателям не хватает профессионалов, а выпускники не всегда находят работу по специальности. На нашей сессии мы попытаемся найти пути решения этой проблемы".

Директор Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Олег Неретин привел сравнение между технологическим образованием в России и США: "Наша проблема в том, что мы до сих пор учим азам и не переходим на следующий уровень. Грубо говоря, мы до сих пор обучаем специалистов тому, как правильно подавать заявку на патент, а в знаменитом Массачусетском технологическом институте студенты получают знания о том, как этим патентом распоряжаться и зарабатывать на нем. Сейчас мы наблюдаем в России парадоксальную ситуацию: инновационные условия улучшаются, а результаты по технологическим разработкам падают. По данным Росстата, в нашей стране 14,8 млн специалистов высшего уровня квалификации в области интеллектуальной собственности. Но не все они востребованы, потому что необходимы [актуальные] программы повышения квалификации".

По мнению ректора Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) Ивана Близнеца, необходимо введение государственной системы подготовки специалистов по интеллектуальной собственности: "Она должна подразумевать целевую подготовку на всех этапах. Мы ничего не добьемся, если не будет единой системы. В нашей истории был хороший пример - в 1967 году было решение о развитии патентной системы в СССР, главным критерием которой была подготовка кадров. В результате СССР вышел на первое место в мире по количеству патентов".

Президент Ассоциации центров поддержки технологий и инноваций РФ Глеб Шараг отметил, что вуз должен формировать специальности по запросу работодателя: "Необходима профориентация студента. Вуз должен осуществлять набор студентов на те специальности, которые нужны работодателю. Тогда студент будет мотивирован - он будет знать, что после обучения он точно найдет работу, а компания будет уверена в том, что получит специалиста в необходимой ей области".

В свою очередь, руководитель Комитета по технологиям Ассоциации центров поддержки технологий и инноваций РФ Андрей Николаев назвал несколько ключевых моментов, которые, по его мнению, будут способствовать развитию образования в сфере интеллектуальной собственности: "Вузам нужны преподаватели-практики - сейчас они очень редко читают лекции. Нужны дополнительные курсы для действующих преподавателей, в том числе и с помощью онлайн-курсов. Кроме того, по итогам обучения выпускник вуза должен подать заявку на патент или найти другой способ коммерциализации своих знаний. Мое глубокое убеждение в том, что студенты должны работать параллельно с учебой. И последнее - необходимо введение профессиональных стандартов. Это вызов времени, который установит объективные условия игры".

В качестве иллюстрации релевантных решений в сфере образования вице-президент по R&D Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская вкратце рассказала об уникальной образовательной программе Научно-образовательного центра интеллектуальной собственности и цифровой экономики, которая направлена на формирование компетенций, отвечающих новому технологическому укладу: "Есть одно высказывание: Гутенберг сделал всех читателями, ксерокс - издателями, а интернет - авторами. Я к тому, что эта образовательная программа рассчитана на очень широкую аудиторию, на всех, кто интересуется сферой интеллектуальных прав. Весь курс написан понятным языком. Это образовательный модуль по 24 различным темам. Каждый сможет выбрать то, что ему интересно".

Профессор Центра предпринимательства и инноваций Сколковского института науки и технологий Кельвин Уиллоуби рассказал о важности коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности: "Мы находим подход к интеллектуальной собственности, в том числе к результатам исследовательской деятельности наших студентов и сотрудников. Мы предлагаем обучение высокотехнологичным профессиям и уделяем особое внимание тому, чтобы включать в основную программу курсы, посвященные вопросам управления и защиты интеллектуальных прав. Студенты на практике учатся создавать и коммерциализировать результаты своего интеллектуального труда".

Подробнее с программой конференции можно познакомиться на сайте ip-academy.ru

Организаторами IP Академии выступают Фонд "Сколково", Центр интеллектуальной собственности "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и международный коммуникационный бренд IPQuorum.

Партнеры: Bayer, Squire Patton Boggs, "Зуйков и партнеры", Jacobacci & Partners, Eversheds Sutherland, Borenius, Semenov & Pevzner, Lidings, Nevsky IP Law, банк "Новый век", АНО ДПО "Научно-образовательный центр интеллектуальной собственности и цифровой экономики" Digital IP.

Генеральный информационный партнер: "Российская газета".

Информационные партнеры:

"Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)", телеканал М24.ru, независимое информационное агентство "Интерфакс", Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС), журнал Суда по интеллектуальным правам, Всероссийская патентно-техническая библиотека (ВПТБ), IP CLUB, издательский дом "Интеллектуальная собственность", журнал "Изобретатель и рационализатор", журнал "Патентный поверенный", журнал "Патенты и лицензии. Интеллектуальные права", Межрегиональная общественная организация содействия деятельности патентных поверенных "Палата патентных поверенных", информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ, портал Право.ru, Pravo Tech, информационно-правовой портал "Закон.ру", издание Rusbase, образовательный проект юридического факультета МГУ "Школа мастеров", Университет НТИ "20.35", журнал "Стратегия", Общероссийская общественная организация "Ассоциация юристов России", журнал Legal Insight, кафедра экономики инноваций Экономического факультета МГУ, студенческий совет МГУ имени М.В. Ломоносова, Бизнес-инкубатор МГУ, портал "Экономика и жизнь", информационное агентство InterMedia, информационно-сервисный портал "Индикатор", интернет-портал Copyright.ru.

Пресс-служба IP Академии

e-mail: media@ip-academy.ru | телефон +7 (495) 203-71-62

Справочная информация

IP Академия - международная образовательная конференция по вопросам интеллектуальной собственности и патентования, которая с 2014 года проходит в инновационном центре "Сколково". Цель конференции - охватить широкий круг актуальных тем в области патентования, авторского права и защиты интеллектуальной собственности в цифровую эпоху.

IP Академия стала правопреемником знаменитой "Патентной школы Сколково", вобрав в себя ее лучшие практики и традиции и значительно расширив спектр обсуждаемых вопросов. В рамках конференции проходят сессии, мастер-классы и дискуссии, в ходе которых участники имеют возможность пообщаться и обменяться опытом с ведущими российскими и зарубежными экспертами в области ИС, обсудить практические проблемы патентной защиты, главные образовательные тренды в IP, влияние новых технологий на объекты интеллектуальной собственности и другие актуальные темы отрасли. Помимо деловых сессий, конференция предусматривает продуктивный нетворкинг, а также насыщенную культурную программу. Традиционно в конференции участвуют более 600 человек.

Сайт: ip-academy.ru

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1800). В 2017 году выручка компаний - участников "Сколково" составила 79 млрд рублей, совокупная выручка за 8 лет существования проекта достигла 250 млрд рублей. В стартапах работают около 30 тыс. человек, из них более 5 тыс. на территории "Сколково". Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы "Сколково" является исследовательский университет - Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ "Сколково" за счет федерального бюджета завершено (построены технопарк, университет, гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию около 500 тыс. кв. м. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится.

Сайт: sk.ru

Центр интеллектуальной собственности "Сколково" (ЦИС) - дочернее общество Фонда "Сколково", специализирующееся на оказании всего комплекса услуг по интеллектуальной собственности. Более 30 высококвалифицированных юристов и патентных поверенных ЦИС имеют обширную практику правового сопровождения инновационных проектов, институтов развития и корпораций в России и за рубежом. ЦИС был создан в 2011 году. Компания входит в ведущие международные и российские рейтинги. Каждая пятая международная патентная РСТ заявка из России подается в Сколково. За последние три года более 17 патентов, подготовленных при участии патентных поверенных ЦИС, вошли в рейтинг топ-100 изобретений России. Среди клиентов компании - крупные венчурные фонды и бизнес-ангелы, международные корпорации и стартапы.

ЦИС выступает одним из организаторов крупнейшей конференции по интеллектуальной собственности - IP Академия (ранее - "Патентная школа Сколково"), которая ежегодно проходит в инновационном центре "Сколково".

Сайт: sklegal.ru

IPQuorum - международный коммуникационный бренд - создан Ассоциацией IPChain и Евразийской конфедерацией обществ правообладателей (ЕАКОП) с целью организации постоянно действующих международных коммуникационных площадок для диалога с мировым сообществом по вопросам развития сферы интеллектуальной собственности в условиях цифровой экономики.

IPQuorum - трансграничная коммуникационная сеть, которая связывает участников мирового рынка интеллектуальной собственности, представителей творческих индустрий, отраслевых новаторов, экспертов-визионеров, венчурных инвесторов, национальных и международных регуляторов.

Под брендом IPQuorum на ежегодной основе проводится серия мероприятий в России и за рубежом. Комплекс выставок, конференций, дискуссий, презентаций и бизнес-сессий, призванный стать драйвером качественных изменений глобального рынка интеллектуальной собственности, развития сфер изящных (beaux-arts) и промышленных искусств (arts industriels) как полноправных субъектов цифровой экономики.

Собственные программы и площадки IPQuorum:

IPQuorum.Innovation - на ежегодном международном форуме технологических предпринимателей "Открытые инновации";

IPQuorum.Culture - на Санкт-Петербургском международном культурном форуме;

IPQuorum.Economy - на Петербургском международном экономическом форуме;

IPQuorum.LegalTech - на международной конференции Skolkovo LegalTech (Россия и СНГ).

Работа всех коммуникационных площадок IPQuorum направлена на поиск прикладных инфраструктурных и системообразующих решений для инновационного развития сферы интеллектуальной собственности.

Флагманским проектом, реализуемым под брендом IPQuorum, является Международный стратегический форум по интеллектуальной собственности. Он ежегодно проводится в особой экономической зоне - Калининградской области.

Сайт: ipquorum.ru

Ассоциация IPChain создана в 2017 году. Соучредители - фонд "Сколково", ВОИС, НИУ ВШЭ, РСП, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), РАО, УПРАВИС, банк "Новый век".

Задача - создание всесторонних условий для перехода сферы интеллектуальной собственности на качественно новый уровень и формирование цифрового рынка путем реализации проекта IPChain, нацеленного на формирование международной сети транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности. Проект является унифицированным решением, открывающим возможности сотрудничества с представителями разных отраслей экономики.

Ассоциация IPChain - член глобального блокчейн-консорциума Hyperledger, созданного Linux Foundation для продвижения кросс-индустриальных блокчейн-технологий, член Future Law Innovation Programme (FLIP) - лаборатория "Программы инноваций в правовой практике будущего" Сингапурской академии права (SAL) - и партнер одного из крупнейших разработчиков и провайдеров блокчейн-решений - Bitfury Group. В 2019 году Ассоциация IPChain вступила в Европейскую Legal Tech Ассоциацию ELTA (European Legal Technology Association) и в Азиатско-Тихоокеанскую Ассоциацию инноваций и технологий в юридической сфере ALITA (Asia-Pacific Legal Innovation and Technology Association).

Сайт: ipchain.ru

Федерация интеллектуальной собственности - общественная организация, созданная с целью координации деятельности обществ по коллективному управлению и формирования эффективной и прозрачной системы защиты авторских и смежных прав.

Федерация призвана обеспечить соблюдение интересов российских правообладателей и объединить усилия профессионального сообщества для решения проблем, связанных с развитием механизма коллективного управления и оптимизацией законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности.

Среди основных задач ФИС - выработка рекомендаций относительно работы обществ по коллективному управлению, взаимодействие с органами государственной власти и международными объединениями в области интеллектуальной собственности, а также просветительская деятельность и проведение мероприятий, направленных на информирование населения о нормах текущего российского законодательства об авторских и смежных правах, повышение уровня правовой культуры и социальной ответственности отечественных бизнес-структур.

Сайт: ip-federation.ru