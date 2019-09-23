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23.09.2019 11:45
Рубрика: Власть
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Эксперты IP Академии попытались найти границу свободного использования контента

20 сентября в заключительный день работы крупнейшей образовательной конференции по интеллектуальной собственности в "Сколково" IP Академии прошла сессия на тему "Цитирование, Model Release, некоммерческое использование: где границы законного использования контента и как их защитить?".
Фото: Пресс-службы IP Академии Фото: Пресс-службы IP Академии
Фото: Пресс-службы IP Академии

Модератор дискуссии руководитель юридического департамента информационного агентства ТАСС Екатерина Кулагина задала тон дискуссии и указала на ее актуальность: "Мы бы хотели обсудить границы использования чужого контента. Такое происходит каждый день и буквально с каждым человеком: все мы делаем репосты, выкладываем чужие фото и видео. Самый близкий пример: эксперты размещают чужие изображения в своих презентациях на конференциях. Сегодня мы хотим узнать, где проходит граница свободного использования контента".

Вице-президент по R&D Федерации интеллектуальной собственности Екатерина Чуковская отметила, что любой контент потенциально может стать объектом авторского права: "Даже рентгеновские снимки или фотографии на документы, которые, как правило, не входят в число объектов интеллектуальной собственности, тем не менее могут стать предметом спора, если их обработают и используют при создании другого объекта, например коллажа, выполненного для коммерческих целей". Кроме того, эксперт привела необычный кейс, связанный с обычным видом контента - фотографией: "Несколько лет назад американский фотограф поехал в Индонезию снимать животных. Он оставил фотокамеру без присмотра, обезьяна взяла ее и сделала несколько селфи. Он выложил фотографии в интернет, после чего эти снимки стали использовать другие люди без выплаты вознаграждения фотографу - они указывали на то, что автор не он, а обезьяна, которая не может быть субъектом права. Начались судебные споры, и в одном из них суд принял соломоново решение - все выплаты за использование этих фото должны направляться во Всемирный фонд дикой природы".

Использование произведений изобразительного искусства вызывает множество споров во всем мире. По словам почетного академика, к.ю.н., вице-президента Творческого союза художников России по правовым вопросам, доцента кафедры истории искусства и гуманитарных наук Московской государственной художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова Константина Маркова, предприниматели в большинстве случаев не хотят запрашивать разрешение на использование изображений: "Картины известных художников появляются на рекламных плакатах, на вывесках. Мог ли представить Петров-Водкин, что его "Купание красного коня" будет размещено на вывеске пивной? Как правило, все подобные споры решаются до суда. Правообладатели приходят к бизнесменам и договариваются о сумме компенсации. Но почему нельзя прийти к правообладателям заранее? Ведь это источник дохода для художников и музеев. Эрмитаж на продаже лицензий зарабатывает около 20 миллионов рублей в год". При этом Константин Марков посетовал на то, что бывают случаи злоупотребления правом со стороны музеев: "Приведу пример: молодая аспирантка писала диссертацию, для которой ей нужны были изображения музейных экспонатов. Музей затребовал у нее за эти изображения 110 тысяч рублей, хотя закон допускает их свободное использование в образовательных целях".

Цитирование контента является важным вопросом в работе СМИ. Генеральный директор телеканала РБК, директор по юридическим вопросам холдинга "РБК/Ру-Центр" Тимофей Щербаков заявил о необходимости четкого разграничения двух понятий - "иллюстрация новости" и "цитирование в новости": "Если произошла катастрофа, мы берем видео очевидцев из соцсетей с указанием ссылки на источник. Кстати, аккаунт никак не идентифицирует автора, и в случае претензии от автора видеоролика мы просто удалим контент из новости, потому что срок ее актуальности крайне недолгий. Или другой пример: если мы снимаем фильм про работу выставки, то мы договариваемся с музеем обо всех условиях использования экспонатов. Но когда мы демонстрируем сюжет о том, что хулиганы разгромили выставку, то здесь мы цитируем изображение музейных ценностей. Наш посыл в том, что в случаях со срочными новостями мы всегда будем защищаться через цитирование, поскольку пока что закон не дает нам другого механизма. Во всех остальных случаях мы покупаем фотографии через фотобанки и покупаем лицензии на видео".

Современное российское законодательство не вполне позволяет защищать изображения коммерческих товаров, считает старший юрист международной юридической компании Baker McKenzie Вадим Перевалов. По его мнению, многочисленные серые импортеры, реализующие свою продукцию через интернет, остаются безнаказанными: "Злоумышленники не фотографируют контрафактную продукцию у себя на складе. На своих сайтах они используют фотографии оригинальных товаров, которые они подделывают. Бороться с такими интернет-магазинами долго и дорого, поскольку они не авторизованы. Пока вы будете подавать иск, сайт закроется, перейдет на другой URL, а еще хуже, если во время судебного процесса серые импортеры поменяют ООО и истцу придется подавать заявление заново".

IP Академия проходила в Сколково с 18 по 20 сентября. Организаторами IP Академии выступили Фонд "Сколково", Центр интеллектуальной собственности "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и международный коммуникационный бренд IPQuorum.

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