В Турции найдена 2200-летняя эллинистическая скульптура

Турецкие археологи при проведении раскопок в древнем городе Ассосе на северо-западе страны обнаружили 2200-летнюю статую льва эллинистического периода.

Как сообщает Hurriyet Daily News, артефакт обнаружила команда во главе с профессором Нуреттином Арсланом, возглавляющим кафедру археологии в Университете Чанаккале.

Раскопки в Ассосе, одном из самых важных портовых городов древности, начались в июле и еще продолжаются. Археологам уже удалось найти кое-что ценное.

Так , одной из самых значительных находок стала скульптура льва, возраст которой оценивается примерно в 2200 лет. Она относится к эллинистическому периоду. Артефакт был найден при раскопках комплекса, который в тот период служил постоялым двором.

Кроме того, была найдена каменная печь возрастом 1500 лет, относящаяся уже к византийскому периоду. Рядом с ней находилась кухонная утварь. Печь хорошо сохранилась, что позволит лучше изучить быт жителей Византийской эпохи.

Город Ассос расположен на скалистом холме с видом на Эгейское море. На протяжении многих веков он был домом для многих сообществ.