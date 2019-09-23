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23.09.2019 15:00
Рубрика: Общество

В Турции найдена 2200-летняя эллинистическая скульптура

Текст: Денис Передельский
Фото: Hurriyet Daily News Фото: Hurriyet Daily News
Фото: Hurriyet Daily News

Турецкие археологи при проведении раскопок в древнем городе Ассосе на северо-западе страны обнаружили 2200-летнюю статую льва эллинистического периода.

Как сообщает Hurriyet Daily News, артефакт обнаружила команда во главе с профессором Нуреттином Арсланом, возглавляющим кафедру археологии в Университете Чанаккале.

Фото: Dagmar Socha from the Center for Andean Studies of the University of Warsaw in Cuzco
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Раскопки в Ассосе, одном из самых важных портовых городов древности, начались в июле и еще продолжаются. Археологам уже удалось найти кое-что ценное.

Так , одной из самых значительных находок стала скульптура льва, возраст которой оценивается примерно в 2200 лет. Она относится к эллинистическому периоду. Артефакт был найден при раскопках комплекса, который в тот период служил постоялым двором.

Кроме того, была найдена каменная печь возрастом 1500 лет, относящаяся уже к византийскому периоду. Рядом с ней находилась кухонная утварь. Печь хорошо сохранилась, что позволит лучше изучить быт жителей Византийской эпохи.

Город Ассос расположен на скалистом холме с видом на Эгейское море. На протяжении многих веков он был домом для многих сообществ.

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