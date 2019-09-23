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23.09.2019 22:30
Рубрика: В мире

Секретарь на 10 лет

Французским экс-премьерам сократят привилегии
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Столичный выпуск № 213(7971)
Для бывших премьер-министров Франции декрет, опубликованный в правительственном органе "Журналь офисьель", стал в некотором роде холодным душем. Суть его в том, что о некоторых привилегиях, которые полагались раньше, теперь придется забыть.

Если конкретно, то отныне оплаченный государством личный секретарь будет предоставляться не пожизненно, а не более 10 лет после отставки и лишь до достижения возраста в 67 лет.

Во Франции задержали примкнувшего к "желтым жилетам" полицейского

О том, что пора урезать льготы высокопоставленным чиновникам, нынешний премьер Эдуар Филипп заговорил еще в феврале этого года на пике выступлений "желтых жилетов", требующих отмены любых привилегий "слуг народа" как в правительстве, так и в парламенте. Тогда Филипп замахнулся на весь комплекс льгот, в том числе бесплатного автомобиля с водителем из казенного гаража для экс-премьеров, а их, отметим, во Франции сейчас насчитывается 11 человек.

Предполагалось, что эта льгота также будет урезана. Однако этого не произошло, чему, отметим, была особенно рада социалистка Эдит Крессон, возглавлявшая кабинет министров 11 месяцев в начале 90-х годов прошлого столетия при президенте Франсуа Миттеране. И ее можно понять: без малого 30 лет ей не надо было думать о транспортных расходах.

Не исключено, что в ближайшей перспективе без ряда привилегий останутся и бывшие главы Пятой республики, о чем уже дал понять их нынешний преемник в Елисейском дворце. О чем речь? В рамках предстоящей конституционной реформы, а она среди прочего предусматривает сокращение числа депутатов и сенаторов, Эмманюэль Макрон предложил отказаться от положения, при котором президенты по завершении мандата автоматически становятся членами Конституционного совета, за что получают 12 тысяч евро в месяц.

В мире Европа Франция
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