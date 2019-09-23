Генсек ООН объявил об официальном создании конституционного комитета Сирии

Правительство Сирии и сирийский комитет по переговорам подписали соглашение о создании конституционного комитета страны. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Я рад объявить о соглашении между правительством Сирии и сирийским комитетом по переговорам о создании сбалансированного, заслуживающего доверия и инклюзивного конституционного комитета", - заявил генсек, чьи слова приводит ТАСС.

По его словам, первое заседание комитета, который должен положить начало пути политического урегулирования, пройдет в течение ближайших недель в Женеве. "Я признателен правительствам России, Турции и Ирана за усилия в сфере дипломатии по содействию в заключении этого соглашения", - заявил Гутерриш.

Он выразил благодарность также членам Совета безопасности ООН и странам "малой группы" - Великобритании, Германии, Иордании, Саудовской Аравии, США и Франции.

Решение о создании комитета для выработки рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики было принято 31 января 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога. В него должны войти 150 человек - в равной пропорции от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ. О том, что этот орган будет создан в сентябре 2019 года, говорили многие политики, занимающиеся этим вопросом.

Ранее президент России Владимир Путин призвал "оперативно запустить деятельность конституционного комитета в Женеве", что в настоящее время крайне важно в связи с напряженной ситуацией в единственной оставшейся зоне деэскалации Идлиб, где активизировались террористы.