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23.09.2019 20:49
Рубрика: Власть

Оптимизм. Правда, сдержанный

Глава СВР рассказал о динамике отношений России и Украины
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает, что в отношениях Москвы и Киева прослеживаются небольшие признаки улучшения, однако многое будет в дальнейшем зависеть от украинских властей. Об этом он заявил в понедельник по итогам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Какие-то, может быть, первые признаки обнаруживаются, но многое зависит от готовности и способности новой киевской власти действовать решительно, преодолевать сопротивление так называемой партии войны. Мы понимаем, что для новой власти это сделать довольно тяжело", - сказал Нарышкин, указав, что негативную и деструктивную роль здесь играют "политические партнеры на другом берегу Атлантического океана".

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"Тем не менее такой сдержанный оптимизм может иметь место. Очень сдержанный", - заключил глава СВР.

В работе совещания глав разведывательных служб в Казани приняли участие делегации специальных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

По итогам совещания руководители делегаций подписали меморандум о совершенствовании процесса обмена развединформацией, а также договорились об активизации усилий с целью противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство Служба внешней разведки (СВР) Отношения России и Украины
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