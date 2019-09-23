Глава СВР рассказал о динамике отношений России и Украины

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин считает, что в отношениях Москвы и Киева прослеживаются небольшие признаки улучшения, однако многое будет в дальнейшем зависеть от украинских властей. Об этом он заявил в понедельник по итогам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств - участников СНГ.

"Какие-то, может быть, первые признаки обнаруживаются, но многое зависит от готовности и способности новой киевской власти действовать решительно, преодолевать сопротивление так называемой партии войны. Мы понимаем, что для новой власти это сделать довольно тяжело", - сказал Нарышкин, указав, что негативную и деструктивную роль здесь играют "политические партнеры на другом берегу Атлантического океана".

"Тем не менее такой сдержанный оптимизм может иметь место. Очень сдержанный", - заключил глава СВР.

В работе совещания глав разведывательных служб в Казани приняли участие делегации специальных ведомств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

По итогам совещания руководители делегаций подписали меморандум о совершенствовании процесса обмена развединформацией, а также договорились об активизации усилий с целью противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму.