Хохлов останется в "Динамо" до зимней паузы

Новости

В Ростове приверженец "ИГ" приговорен за попытку теракта 15:13
Семья погибла при пожаре в Подмосковье 15:05
Фестиваль в честь столетия "скорой" собрал 60 тысяч гостей 15:04
Белорусский альпинист погиб на Эльбрусе 15:03
Кроссовер Volkswagen T-Roc прикинулся модником 15:01
В Турции найдена 2200-летняя эллинистическая скульптура 15:00
Renault Arkana российской сборки поехала покорять страны СНГ 14:55
Почта России поставит на рельсы 70 новых почтовых вагонов 14:54
Петербург простился с оперной певицей Ириной Богачевой 14:53
В Калининграде суд рассмотрит дело об избиении ребенка лопатой 14:53
В пригород Воронежа отказались пустить автобус из-за плохих дорог 14:50
Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться 14:48
El Lada оказалась в списке самых популярных электрокаров 14:42
В Москве стартовала акция "Миллион деревьев" 14:41
В Солнечной системе обнаружены "врата" притяжения комет 14:40
Концерт Evanescence в Воронеже отложен из-за ДТП 14:39
Минск готовится к Фестивалю документального кино стран СНГ 14:39
В Кремле назвали срок ответа России WADA 14:37
Екатеринбуржец признан лучшим водителем трамвая в России 14:36
"Российская энергетическая неделя" откроется 2 октября 14:35
Школьница выпала из окна во время урока в Подмосковье 14:35
В Москве пройдет бизнес-конференция "День Бренда 2019" 14:29
Игрушечного бен Ладена продавали в детском магазине Ставрополя 14:28
В Москве пройдет XV горно-геологический форум МАЙНЕКС Россия 2019 14:27
Сергей Нарышкин заявил о "сдержанном оптимизме" в отношениях РФ и Украины 14:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Как регулируют использование электросамокатов в разных странах
Какие гаджеты удобны пожилым
Какие гаджеты удобны пожилым
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
Синоптики опубликовали прогноз на зиму
23.09.2019 14:47
Рубрика: Спорт

Хохлов останется в "Динамо" до зимней паузы

Текст: Максим Домчев
Руководство московского "Динамо" заявило, что главный тренер команды Дмитрий Хохлов не будет отправлен в отставку до зимней паузы в чемпионате РПЛ. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте клуба в понедельник.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

"В связи с большим количеством слухов, домыслов и ничем не подтвержденной информации вокруг клуба, считаем необходимым официально заявить о том, что до зимней паузы в чемпионате страны работу с командой продолжит главный тренер Дмитрий Валерьевич Хохлов", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что летом была проведена перестройка команды, что сопряжено с рисками. Под этим, по всей видимости, подразумевается не слишком успешное выступление команды в первой трети сезона. "Мы доверили руководство командой тренерскому штабу Дмитрия Хохлова и считаем правильным в сложившихся обстоятельствах дать возможность исправить текущую ситуацию, с учетом значительно обновленного состава", - говорится в сообщении.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
"Спартак" уволит Кононова в случае поражения в Кубке России

По мнению руководства клуба, из-за того, что многие новички находятся в клубе меньше месяца, нужно проявить немного терпения.

"Впадать в крайности клуб не намерен, равно как и вести переговоры с другими специалистами, имена которых сейчас так активно муссируются", - говорится в сообщении.

В то же время в клубе признали, что были допущены определенные ошибки при подготовки команды к сезону. Поэтому "Динамо" нужно усиление в работе спортивного отдела.

"Да, на текущий момент ни качество игры, ни место в турнирной таблице не могут удовлетворять ни болельщиков, ни тренерский штаб, ни руководство "Динамо", - говорится в заявлении клуба.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Чемпионат России по футболу 2019/2020
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин поручил подписать соглашение о финансировании РФ модернизации ВС Абхазии
В Совфеде ответили на слова генерала США о действиях России в Черном море
Песков: Гарантии Путина бизнесу по амнистии капиталов должны выполняться
В Твери раскрыли убийство Михаила Круга
В Москве стартовал отопительный сезон