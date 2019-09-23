Хохлов останется в "Динамо" до зимней паузы

"В связи с большим количеством слухов, домыслов и ничем не подтвержденной информации вокруг клуба, считаем необходимым официально заявить о том, что до зимней паузы в чемпионате страны работу с командой продолжит главный тренер Дмитрий Валерьевич Хохлов", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что летом была проведена перестройка команды, что сопряжено с рисками. Под этим, по всей видимости, подразумевается не слишком успешное выступление команды в первой трети сезона. "Мы доверили руководство командой тренерскому штабу Дмитрия Хохлова и считаем правильным в сложившихся обстоятельствах дать возможность исправить текущую ситуацию, с учетом значительно обновленного состава", - говорится в сообщении.

По мнению руководства клуба, из-за того, что многие новички находятся в клубе меньше месяца, нужно проявить немного терпения.

"Впадать в крайности клуб не намерен, равно как и вести переговоры с другими специалистами, имена которых сейчас так активно муссируются", - говорится в сообщении.

В то же время в клубе признали, что были допущены определенные ошибки при подготовки команды к сезону. Поэтому "Динамо" нужно усиление в работе спортивного отдела.

"Да, на текущий момент ни качество игры, ни место в турнирной таблице не могут удовлетворять ни болельщиков, ни тренерский штаб, ни руководство "Динамо", - говорится в заявлении клуба.