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23.09.2019 20:13
Рубрика: Культура

Никто в затылок не дышит

Худрук РАМТа Алексей Бородин открыл проект "Коллаборация"
Текст: Георгий Чалахешашвили
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
Первый проект Инновационного творческого клуба "Коллаборация" стартовал в московском Доме журналиста. Дискуссионная площадка призвана объединить главных театральных режиссеров России и молодых театральных деятелей для обмена опытом и совместного создания новых творческих форм. Задача "Коллаборации" - отыскать новые средства для диалога разных театральных поколений. Первым лектором клуба стал Алексей Бородин - мастер, который уже почти сорок лет возглавляет Российский академический молодежный театр.
Алексей Бородин: Стоит себе сказать, что все идет неплохо, как артист напьется или рухнет потолок. Фото: Фото предоставлено организаторами Алексей Бородин: Стоит себе сказать, что все идет неплохо, как артист напьется или рухнет потолок. Фото: Фото предоставлено организаторами
Алексей Бородин: Стоит себе сказать, что все идет неплохо, как артист напьется или рухнет потолок. Фото: Фото предоставлено организаторами

"Летом я выступал в Звенигороде, и это поразительное дело, - поделился первым делом, до своего выступления, Алексей Владимирович. - Знаете, отчего задыхаются все молодые артисты? Нигде нет художественных руководителей - людей, которые ведут театр. Сейчас все в свои руки забирают директора, а у них немного другие приоритеты". По мнению Бородина, сегодня российский театр переживает дефицит режиссеров, которые были бы готовы возглавить театр - то есть в современной структуре руководства театров есть что менять. А как же мнение о том, что у директора сегодняшнего театра должны быть такие же права, как и у худрука? На это режиссер заметил: "Я еще по своему советскому опыту помню, что это ни к чему хорошему не приводило". И о разрыве между поколениями театральных режиссеров: "У моего поколения режиссеров было ощущение, что мы кому-то дышим в затылок. И главное - у этого человека было ощущение, что ему дышат в затылок. У нас были такие гиганты как Фоменко, Захаров. Они были старше нас, и мы чувствовали, что мы как бы следующие. А сейчас я вдруг понимаю, что за мной никто не дышит".

Сегодня российский театр переживает дефицит режиссеров, которые были бы готовы возглавить театр

В зале не было свободных мест. "У меня большой опыт, - начал разговор Бородин, - и мне кажется, я могу им поделиться. Но я очень много общаюсь с молодыми режиссерами, и они мне интересны даже больше, чем я им". Худрук РАМТа пообещал собравшимся, что кто-нибудь из них, сейчас о том не подозревая, непременно станет главным режиссером Большого театра. Публика оживилась.

"Когда я только пришел в РАМТ, я сразу решил, что не стану держаться за кресло главного режиссера. Никогда не нужно думать, что карьеру можно сделать, укрепляя и обустраивая свое руководящее место. Выигрывают, как правило, те, кому удается оставаться самими собой".

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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Что значит "быть собой"? Режиссер - это постоянная работа на нервах. "Препятствие, которого ты не ждешь, может возникнуть каждую минуту. Никто не знает, что произойдет в следующую минуту. Стоит сказать себе, что все идет неплохо, как артист напьется или рухнет потолок. Никогда не говорите себе, что все нормально. Это плохая примета".

Можно ли быть режиссером, имея какие-то комплексы? "Вы знаете, - ответил Бородин, - творческий человек, у которого не комплексов, - идиот". Публике это понравилось.

Вечер был теплым, диалог полезным. По словам руководителя проекта Натальи Шумилкиной, встреча с Бородиным - только начало. А станет ли "Коллаборация" прогрессивной площадкой, которая заполнит творческий вакуум между зрелым и начинающим поколениями театралов, покажет время. В том, что это необходимо, не сомневается, кажется, никто.

Культура Театр
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