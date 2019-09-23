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23.09.2019 15:38
Рубрика: В мире

Японский министр призвал сделать защиту окружающей среды "крутой и сексуальной"

Текст: Константин Волков
Восходящая звезда японской политики Синдзиро Коидзуми, недавно назначенный на пост министра окружающей среды и ставший самым молодым министром за всю послевоенную историю Японии (ему 38 лет), выступил в Нью-Йорке в преддверии климатического саммита ООН и призвал к новому подходу в защите природы.
Фото: EPA-EFE/ KIMIMASA MAYAMA Фото: EPA-EFE/ KIMIMASA MAYAMA
Фото: EPA-EFE/ KIMIMASA MAYAMA

"В политике есть множество проблем, и многие из довольно скучны, - сказал он. - Решая столь масштабную проблему, как изменение климата, надо делать это весело. Это должно быть круто и сексуально", заявил он.

Выступление японского политика прозвучало на фоне миллионных молодежных акций с требованиями предпринять меры, чтобы предотвратить или замедлить изменения климата.

Также молодой Коидзуми отметил, что он хотел бы, чтобы Япония делала больше в деле борьбы с изменением климата. "С тех пор, как в японском городе Киото был согласован в 1997 году Киотский протокол, наша страна не предпринимала решительных действий в этом направлении. Сегодня мы хотим делать больше", - сказал он.

Фото: flickr.com/Pete A
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Ранее, сразу после избрания на пост министра окружающей среды 11 сентября, Коидзуми заявил, что он хочет, чтобы Япония остановила все свои атомные энергостанции, дабы избежать повторения аварии наподобие той, что произошла 11 марта 2011 года на АЭС "Фукусима". Позднее он пообещал сделать все возможное, чтобы уменьшить роль атомной энергетики в Японии.

Его отец Дзюнъитиро Коидзуми, бывший в 2001-2006 годах премьер-министром Японии, до сих пор остается одним из популярных политиков на родине. Наряду с прочим он после аварии на "Фукусиме" активно выступает против атомной энергетики, хотя в бытность премьером поддерживал это направление.

В настоящее время в Японии работают лишь порядка десяти из 54 АЭС, работа остальных была приостановлена после аварии на "Фукусиме". Из-за этого большую роль в электрогенерации Японии сейчас играют угольные электростанции, в то время как генсек ООН Антониу Гуттериш призвал прекратить сооружение угольных станций после 2020 года. Однако потребности Японии в энергии заставляют ее создавать новые угольные энергостанции, хотя инженеры стараются минимизировать вред, наносимый ими окружающей среде.

В мире Восточная Азия Япония Климат на Земле
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