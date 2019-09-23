Идет конкурсный отбор получателей грантов по нацпроекту "Образование"

Основным вопросом для российского высшего образования сегодня становится подготовка высококлассных инженеров.

Как идет этот процесс, какие возникают проблемы, а также как реализуется нацпроект "Образование", "РГ" рассказала заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, член-корреспондент РАО Марина Боровская.

Марина Александровна, вопрос подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных производств остается важным для развития экономики страны. Как сегодня надо готовить инженеров будущего?

Марина Боровская: Онлайн-обучение оперативно реагирует на изменения в жизни. Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Марина Боровская: Способность государства подготовить специалистов, создающих прорывные технологии и формировать производственную базу, - один из ключевых факторов его конкурентоспособности. Подготовка инженеров сегодня должна проходить в учетом потребностей реального производства и формировать навыки, отвечающие актуальным требованиям предприятий. А это значит, что основной упор здесь надо делать именно на формирование навыков, отвечающих требованиям предприятий.

Технологии развиваются быстро, наука стремительно движется вперед, постоянно требуются все новые и новые знания. В таких условиях важно определить, какие из специальностей будут востребованы у промышленности и регионов в будущем.

Другой вопрос заключается в том, кто будет учить будущих инженеров? Современные преподаватели должны не только передавать знания о технологиях, но глубоко понимать весь технологический процесс, знать, как организована работа на передовых предприятиях, которые являются технологическими лидерами в своих отраслях.

В рамках федерального проекта "Новые возможности для каждого" будут разработаны новые программы дополнительного образования для сотрудников вузов и компаний

Как продвигается нацпроект "Образование" в высшей школе? Уже освоены все средства, выделенные на 2019 год?

Марина Боровская: Министерство в рамках своих полномочий отвечает за три федеральных проекта, которые входят в нацпроект "Образование". В целом все реализуется в установленные сроки. На данный момент получателям доведено более 80 процентов средств, предусмотренных на этот год.

Сейчас основная задача - конкурсный отбор получателей грантов. Отмечу некоторые из объявленных конкурсов. В рамках федерального проекта "Новые возможности для каждого" будут отобраны вузы, преподаватели которых вместе с работодателями из реального сектора экономики разработают новые программы дополнительного образования для подготовки сотрудников вузов и компаний. Также объявлен конкурс на отбор до 50 вузов, в которых начнется обучение по программам непрерывного образования. Планируется, что не менее тысячи человек получат по этим программам новые профессии или повысят свою квалификацию.

Еще один проект - "Молодые профессионалы". Он направлен на повышение конкурентоспособности профессионального образования. В его рамках проходят несколько конкурсов. Первый - по разработке и внедрению механизма присвоения категории "Национальный исследовательский университет". Эти механизмы позволят провести комплексную оценку того, как реализуются проекты по развитию всей системы высшего образования в России с 2006 по 2018 год. Второй конкурс - проект по развитию комплексных программ взаимодействия ведущих и региональных вузов в науке и образовании. Третий - разработка единого подхода для мониторинга деятельности вузов. В федеральном проекте "Экспорт образования" главное - господдержка и продвижение российского образования за рубежом. Объявленные конкурсы направлены на разработку Концепции экспорта российского образования в 2020-2024 годах.

Она позволит в числе прочего определить и новые способы достижения поставленных президентом страны целей - удвоения числа иностранных обучающихся и продвижения российского образования в СМИ и в интернете.

Кстати, про интернет: как вузы сегодня развивают онлайн-образование?

Марина Боровская: Обучение через интернет - один из самых инновационных и интересных способов получать знания. Это позволяет учащимся полностью погрузиться в образовательную среду, используя аудио- и видеолекции, инфографику, виртуальную и дополненную реальность, игры, консультации с преподавателями и общение с одногруппниками благодаря использованию ресурсов и возможностей сети.

Другая особенность онлайн-обучения - скорость реагирования на изменения, происходящие в экономике. Программы онлайн-обучения способны оперативно подстраиваться под изменения в той или иной отрасли, постоянно корректируя образовательный процесс. Российский рынок онлайн-обучения - это более 30 образовательных платформ, четыре из которых созданы крупнейшими российскими вузами. Кроме того, российские университеты размещают свои онлайн-курсы и на зарубежных платформах.

Вузы активно привлекают студентов и аспирантов к практике и участию в интересных инновационных проектах по заказу компаний

Одной из самых популярных в России стала Национальная платформа открытого образования, которую учредили восемь ведущих российских вузов. В ней более 400 онлайн-курсов от 15 российских лидеров высшего образования.

Кроме того, в 2016 году стартовал проект "Современная цифровая образовательная среда" (СЦОС). Это система "одного окна", которая интегрирует более 30 онлайн-платформ и позволяет обучающимся регистрировать результаты освоения онлайн-курса в едином цифровом портфолио. Этот проект предполагает, что в 2025 году дистанционное обучение пройдут более 11 миллионов человек. По данным 2018 года, в результате работы СЦОС школьники, студенты и преподаватели получили возможность пройти более тысячи онлайн-курсов от лучших российских университетов по десяткам направлений подготовки. Число зарегистрированных слушателей превысило 700 тысяч.

Вы сказали, что качественная подготовка современных кадров невозможна сегодня без участия индустриальных партнеров. Бизнес охотно идет в вузы?

Марина Боровская: Вузы активно привлекают своих студентов и аспирантов к практике и участию в интересных инновационных проектах по заказу компаний. Это большой плюс - у студентов появляется гораздо больше возможностей трудоустроиться в ведущие отечественные промышленные предприятия. Ярким примером является постановление правительства РФ N 218. Его цель - укрепление кооперации между вузами и НИИ и организациями реального сектора экономики. Напомню, что за 2010-2018 годы на господдержку комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства направлено более 45 миллиардов рублей, при этом компании самостоятельно привлекли на эти цели еще почти 60 миллиардов рублей, что составляет 130 процентов от объема бюджетных средств. На разных стадиях уже реализованы 320 комплексных проектов, в которых приняли участие 5312 студентов, 2471 аспирант и 4363 молодых ученых. В итоге создано почти восемь тысяч рабочих мест, в том числе - 5,5 тысячи - для молодых ученых.

Важным направлением сотрудничества вузов с потенциальными работодателями стало создание базовых кафедр предприятий, занятия на которых проводят как преподаватели вуза, так и специалисты компаний. Так студенты могут получать знания и практические навыки не только в учебных классах, но и в реальных цехах. Недавно, например, компания "Роснефть" создала на базовой кафедре химических и ресурсосберегающих технологий Школы естественных наук ДВФУ новую специализированную магистерскую программу "Химическая технология", которая максимально учитывает требования современных нефтеперерабатывающих заводов к квалификации выпускников.