Кабмин утвердил перечень типовых государственных и муниципальных услуг

Правительство России утвердило перечень типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной власти субъектов РФ, государственными учреждениями субъектов и муниципальными учреждениями, а также органами местного самоуправления.

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабинета министров.

В перечень включены 206 типовых государственных и муниципальных услуг. Это позволит сопоставлять субъекты Федерации и муниципальные образования по показателям предоставления однотипных госуслуг, выявлять закономерности, стандартные значения и отклонения однотипных услуг в разных регионах.