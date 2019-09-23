Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе

Правда ли, что нейросеть будет создавать для каждого выпускника свой вариант ЕГЭ? Когда школьные экзамены переедут на компьютеры и планшеты? Какими могут быть цифровые задания? О том, как меняется единый госэкзамен, корреспондент "РГ" беседует с руководителем Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) Оксаной Решетниковой.

"Умная" машина уже способна проверять не только письменные, но и устные ответы на экзамене. Фото: Phonlamai photo

Оксана Александровна, говорят, задания ЕГЭ будут "генерироваться" для каждого выпускника на его персональном компьютере. Это так?

Оксана Решетникова: В принципе мы уже понимаем, как эту задачу решать: есть первые наработки. Но также мы понимаем, что ЕГЭ - это не область для экспериментов. И прежде чем подобная новинка войдет в единый госэкзамен, она должна стать привычной для системы образования. Для этого как минимум необходимо, чтобы все ученики привыкли работать в "цифровом" формате. Чтобы было оборудование, был высокоскоростной интернет абсолютно во всех школах страны: от крупных мегаполисов до малых городов и сел. Если мы увидим даже малейший риск того, что выпускники находятся не в равных условиях, что школа не готова к такому нововведению, оно внедряться не будет.

При этом речь идет не об искусственном интеллекте, а, скорее, о более высоком уровне автоматизации. Материалы ЕГЭ и сегодня генерируются в автоматическом режиме. На основе единой базы заданий варианты формируются для каждого часового пояса, каждого экзамена. И уже в день проведения ЕГЭ отправляются из Москвы в регионы.

Когда все экзамены пропишутся на компьютерах или планшетах?

Оксана Решетникова: На это может уйти не менее пяти - семи лет. У нас, как у разработчиков заданий, очень много планов и задумок цифрового формата ЕГЭ. Но реализовать их можно будет только тогда, когда все технические вопросы будут решены.

Наглядный пример. Первую масштабную апробацию компьютерной формы ЕГЭ по информатике мы проводили еще в прошлом году. И регионы, которые в ней участвовали, высказали свои опасения. Самые тонкие места - вовсе не разработанные нами задания, а слишком разное, порой - устаревшее, порой - недостаточное, оборудование. Нехватка подготовленных специалистов. Из-за этого на апробации возникали сбои. Предстоит справиться с проблемами, которые пока задерживают перевод ЕГЭ в компьютерный формат.

Какими могут быть цифровые задания?

Оксана Решетникова: Анализ видеофрагментов, поиск информации. Причем не обязательно в интернете. Это может быть поиск по базе данных, специально созданной "энциклопедии", отрезанной от Сети в целях безопасности. Очень большие возможности компьютерный формат дает для таких предметов, как география или история. Сейчас в них есть задания на анализ карт. Компьютер даст возможность сделать их интерактивными: изображать движение войск, климатические изменения в динамике. Появится возможность включать видеофрагменты по астрономии, биологии, физике и химии. По иностранным языкам в задания можно добавлять аудиозаписи, полноценно погружающие экзаменуемых в коммуникативную ситуацию.

А если говорить о ближайшей перспективе? Как изменится ЕГЭ уже завтра?

Оксана Решетникова: Для нас во многом ключевая точка - 2022 год. Тогда впервые из школы выпустятся ребята, которые с пятого класса учились по последним школьным стандартам - ФГОС. И задания ЕГЭ начнут изменяться под их требования. Но, опять же, это не будет "революцией". Просто подход постепенно смещается от принципа "знает - не знает" к оценке умений применять полученные знания, к практической составляющей. К примеру, в ОГЭ (экзамене для девятых классов) уже стали обязательными лабораторные эксперименты по химии: нужно выполнять опыты, манипулировать пробирками, реагентами, анализировать состав вещества. По физике тоже включены реальные эксперименты с измерительными приборами. Экзамен по информатике отражает разные направления использования информационных технологий: кроме программирования участникам предложены задания на составление презентации, форматирование текстового файла, поиск определенной информации, обработку статистических таблиц.

Появится ли что-то подобное в ЕГЭ? Мы бы очень хотели обогатить наш экзамен практической частью. Но могут быть риски, опять же, с техническим оснащением. В ЕГЭ "ставки" все-таки намного выше, чем в экзаменах для девятых классов. Поэтому часть эксперимента, по нашему мнению, возможно внедрить в "цифре" - и функцию того же амперметра на ЕГЭ по физике возьмет на себя компьютер.

Что еще нового появится в 2022 году?

Оксана Решетникова: Все школьники будут сдавать обязательный экзамен по иностранному языку. Так же как и ЕГЭ по математике, он будет разделен на два уровня - базовый и углубленный. Потому что экзамен в нынешнем виде рассчитан только на самых подготовленных выпускников: на тех, кто хочет поступить в вуз по соответствующему профилю. Если же ребенок изучал английский язык на базовом уровне, мы должны предоставить ему задания, достаточные для того, чтобы выставить оценку в аттестат.

ЕГЭ - это не область для экспериментов. Новые элементы можно впускать в экзамен только после их апробаций и одобрения педагогическим сообществом

Появятся ли все-таки обязательные ЕГЭ по истории и географии, о чем так много шумят?

Оксана Решетникова: Я не сторонница того, чтобы ЕГЭ был "кнутом", которым школьников подгоняют к изучению предмета. Интерес к любому предмету формирует учитель, яркие, современные учебники. У нас в стране дети получают среднее общее образование, где важен абсолютно каждый предмет. Поэтому не надо пытаться затолкать все в оболочку обязательного госэкзамена - это его утяжеляет, делает более стрессовым, сложным для реализации на местах.

На мой взгляд, чтобы подчеркнуть важность изучения истории, географии или иного предмета, достаточно всероссийских проверочных работ (ВПР), которые проходят гораздо спокойнее. Школы проводят их в 11-х классах добровольно. Я бы предложила со временем сделать эту процедуру обязательной.

Почему? Нам все-таки необходима объективная картина того, как хорошо знают историю выпускники. Не только те ребята, которые изучали ее углубленно и идут на профильный ЕГЭ, а абсолютно все, хотя бы на базовом уровне. ВПР - хороший инструмент для этого. К тому же он может дать нам обратную связь: как можно скорректировать образовательную программу и учебники, чтобы они "работали" в школе более эффективно.

А как насчет устной части в ЕГЭ по русскому языку или другим предметам?

Оксана Решетникова: В 2019 году мы впервые ввели итоговое собеседование в девятых классах. Этого оказалось вполне достаточно - испытание показало очень хорошие результаты. И принципиально меняться в ближайшие годы не будет. Максимум, что мы сделаем, - скорректируем отдельные задания, разъясним некоторые критерии оценки. Вопрос о введении устной части в предметы ЕГЭ не стоит. Во-первых, это существенно осложнит саму процедуру экзамена, серьезно растянет сроки его проведения. Во-вторых, абсолютно неоднозначны цели такого тяжелого введения и не ясен эффект.

Я бы хотела напомнить: ЕГЭ - только один из элементов большой системы оценки качества образования. Много полезного и важного можно сделать через введение в нее новых акцентов - оценку "мягких компетенций", универсальных учебных действий и т.д. Но начинать с внедрения всех новых идей и новаций в ЕГЭ, экзамен с самыми высокими ставками, категорически нельзя. В эту значимую для каждого будущего выпускника процедуру можно впускать новые элементы только после их многоразовых апробаций и одобрения педагогическим сообществом.

Вопрос ребром

А проверять ответы ЕГЭ с помощью компьютерных нейросетей, мы когда-нибудь научимся?

Оксана Решетникова: В некоторых международных экзаменах по иностранному языку уже есть подобная технология. "Умная" машина, в которой собраны сотни тысяч ответов экзаменуемых со всех концов света, проверяет не только краткие письменные ответы, но даже развернутые эссе и устные ответы: фиксирует правильное произношение и использование слов, лексический запас. "Считав" речь по таким опорным точкам, программа может поставить оценку. Имеет ли это смысл для нас? И да, и нет.

С одной стороны, в перспективе это могло бы существенно облегчить обработку результатов экзамена по иностранному языку. На всероссийской олимпиаде по информатике уже используется программное обеспечение, позволяющее тестировать составленные участниками программы и по сути оценивать их.

С другой стороны, мы думаем о целесообразности такого подхода в ЕГЭ. Последние 5-6 лет мы очень серьезно меняли задания и критерии их оценки. Цель - уйти от шаблонов и "натаскивания" на определенный алгоритм. Принцип "делай раз, делай два, делай пять - и у тебя будет 100 баллов" больше не работает. С каждым годом экзамен становится все более "тонко настроенным". И оценка "верно" или "неверно" дополняется большим спектром нюансов. В ЕГЭ появляется больше креативной, творческой составляющей, больше возможностей для самовыражения. Мы высоко оцениваем нестандартное мышление - и это касается не только гуманитарных предметов. Поэтому автоматическое оценивание сочинений, нестандартных решений задач по математике, физике, химии нуждается в серьезном исследовании. И однозначного ответа нет.