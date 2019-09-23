Как научить китайца выговаривать слово "друг"

Как научить иностранца не только правильно говорить по-русски, но и бережно относиться к русской культурной традиции? Об этом наш разговор с деканом подготовительного факультета Института Пушкина Натальей Татариновой.

Наталья Васильевна, к вам поступают и такие студенты, для которых русская культура - это культура инопланетян. Трудно сделать ее частью их жизни?

Наталья Татаринова: Действительно, некоторые наши студенты очень мало о нас знают. Чуть-чуть о русских писателях. Самую малость - о нашей географии. А уж о традициях, психологии, культурных стандартах - и того меньше. Поэтому с первых уроков мы посвящаем много сил, чтобы вложить в них эти знания. Можно ли обучить языку, не обучая культуре? Категорически нет. Начинается все с обращения к русскому человеку по правилам речевого этикета. Это ведь тоже русская культура! Иностранцу очень тяжело даются русское имя, фамилия, отчество. Как обратиться к преподавателю, как написать ему письмо, что выбрать: ты или вы? С неуместным обращением студент попадает в конфузные ситуации за стенами института. В родном вузе с пониманием относятся к таким культурологическим ошибкам и вовремя исправляют. А вот на улице все по-другому.

Какие "проколы" случаются?

Наталья Татаринова: Ну самый банальный пример. У китайских студентов сложные имена. Они часто берут себе русское имя. И привыкают к нему. Студент взрослеет, а имя Таня, Оля, Саша остается с ним. И вот вы встречаетесь где-нибудь на конференции уже со взрослым, маститым ученым, а он представляется: "Здравствуйте, я Ваня, профессор университета из Сычуаня".

Вот вы говорите о правильном обращении на улице, но даже русские люди не всегда знают, какие формулы лучше использовать: гражданка, товарищ, женщина… Как поступать иностранцам?

Наталья Татаринова: Мы учим наших слушателей быть вежливыми, не знаешь, как зовут человека, скажите ему просто: "Извините, скажите, пожалуйста…" Начать разговор - это очень сложная задача даже для русского человека. Согласитесь, что ответить на вопрос всегда проще, чем его задать, сформулировать свою мысль или проблему...

У вас учатся студенты из 128 стран. В силу структуры родного языка, менталитета, традиций кому сложнее всего дается учеба?

Наталья Татаринова: Опыт у нас огромный. Мы хорошо знаем, как работать с китайцами, на что обращать внимание при работе, например, со слушателями из Африки или Латинской Америки. У каждой из этих групп есть свои особенности. Например, студенты из Китая крайне дисциплинированы, но они приехали из другой системы образования, из другой системы координат. И таким слушателям нужно обязательно сразу объяснить, что такое творческое домашнее задание. Если просто сказать: "Перескажите текст", - китайский студент просто выучит его наизусть. Слово в слово. И будет очень удивлен, если преподаватель останется не очень доволен. Но учить много текстов - это китайская образовательная традиция.

А в российской традиции - подходить к текстам творчески: сжимать их, выбирать главную мысль, главную идею. Для китайских студентов - это сложная задача. И поэтому бывает не просто приучить их к такой работе с текстом.

Вы будете удивлены, но очень сложно нашим китайским ребятам даются конструкции с вопросом "почему"? В их традиции ответ на такие вопросы не входит в компетенцию обычного человека. Ответ здесь может быть только один: "Так надо". "Почему ты выбрал эту профессию?" Этот вопрос вызывает какое-то смущение. Они никогда не задаются в своей привычной традиционной жизни такими вопросами. Так надо, и все. А мы на уроках так любим порассуждать: "Почему тебе понравился это текст?" Ответ: "Потому что преподаватель сказал".

Самые неподъемные русские звуки для иностранцев?

Наталья Татаринова: Для каждой национальности - разные. Для китайцев наш прекрасный звук "р" неподъемен. Они его заменяют на "л". И это звучит очень забавно и мило. Здесь нужны опытные фонетисты, чтобы изначально заниматься артикуляцией студентов. Потом корректировать неправильную речь сложнее.

Лет тридцать назад корректировали с помощью обычных предметов: листа бумаги, которым контролировали поток воздуха, карандаша, которым исправляли неправильное движение языка… Способы корректировки все те же?

Наталья Татаринова: Представьте себе, да. Приемы, которые используют логопеды для работы с русскоговорящими малышами, хорошо работают и на уроках для иностранцев. Есть и другие хитрости, которые нам помогают. Например, звуки-помощники. Звук "р" хорошо получается, если он стоит рядом со звуком "д". Студенты-китайцы прекрасно выговаривают слово "друг". Для испанца непонятно, чем звук "б" отличается от "п". Поэтому показываем им фотографии бабушки и папы. Улыбнувшись, они начинают четче следить за положением языка.