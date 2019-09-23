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23.09.2019 12:53
Рубрика: Общество
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Как поделить апельсин и никого не обидеть: на IP Академии рассказали, зачем нужны доли в исключительном праве

В рамках крупнейшей образовательной конференции по интеллектуальной собственности в "Сколково" IP Академии состоялась дискуссия на тему "Особенности распоряжения долями в исключительном праве". Эксперты обсудили, зачем нужно выделять доли в исключительном праве, и высказали практические пожелания для готовящегося законопроекта, призванного разрешить проблемы соавторства в широком спектре индустрий.
Фото: Пресс-служба IP Академии Фото: Пресс-служба IP Академии
Фото: Пресс-служба IP Академии

Модератором дискуссионной панели выступил советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш. В качестве спикеров приняли участие генеральный директор музыкального издательства Warner Music Russia Ольга Ким, вице-президент по правовым вопросам Ассоциации IPChain Ирина Яковлева, исполнительный директор некоммерческого партнерства "Содействие развитию корпоративного законодательства" Елена Авакян, исполнительный директор, руководитель судебной практики IPCodex Наталья Полианчик, юридический советник Гильдии продюсеров России, Ассоциации продюсеров кино и телевидения Александра Радоминова, заместитель руководителя отдела правовой практики в сфере технологий, дистрибуции, слияний и поглощений "Яндекс" Виктор Лощилин.

Фото: Пресс-служба IP Академии
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Советник председателя правления Фонда "Сколково" по вопросам интеллектуальной собственности, председатель правления Ассоциации IPChain Максим Прокш предложил посмотреть на современные международные практики в выделении долей в исключительном праве и обращении с ними. "Новые рыночные механизмы инвестирования - краудинвестинг, финансирование через цифровые платформы - требуют того, чтобы человек мог вложить немного и гарантированно что-то получить. Поэтому сейчас особенно важно разобраться, не угрожает ли манипулирование долями целостности объекта и его оборота, какое регулирование для этого необходимо и чьи интересы должны быть соблюдены", - сказал Прокш.

Вице-президент по правовым вопросам Ассоциации IPChain Ирина Яковлева добавила, что решение вопроса о долях давно назрело и в рамках института инвестирования под залог объектов интеллектуальной собственности. "Я могу сказать однозначно, что рынок ждет, рынок готов, рынок нуждается в инвестировании под объекты интеллектуальной собственности. Сейчас необходимо подтянуть под это законодательную базу. Не хотелось бы, чтобы инвестор оказался в роли волка из известной детской считалочки про апельсин, которому досталась кожура, потому что по долям не разобрались", - заметила Ирина Яковлева.

С точки зрения существующего законодательства ситуация далека от идеальной, считает исполнительный директор некоммерческого партнерства "Содействие развитию корпоративного законодательства" Елена Авакян: "К сожалению, право интеллектуальной собственности изначально не закладывалось в четвертую часть Гражданского кодекса как нечто, способное к активному рыночному обращению. Рынок меняется, сегодня право интеллектуальной собственности начинает преобладать в активах, и те вопросы, которые традиционно ставились в отношении движимых вещей, задаются в отношении интеллектуальной собственности. Нам необходимо решить вопрос о возможности долевой собственности и долевого правообладания на объекты права интеллектуальной собственности со всеми вытекающими отсюда правовыми последствиями: с правом распоряжения, использования, заключения ограниченных лицензий и так далее".

Заместитель руководителя отдела правовой практики в сфере технологий, дистрибуции, слияний и поглощений "Яндекс" Виктор Лощилин поддержал коллег и в своем выступлении обобщил наиболее релевантные дополнения к готовящемуся законопроекту, исходя из опыта компании.

Фото: Пресс-службы IP Академии
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Похожие позиции занимают и представители кино- и музыкальной индустрий, в которых традиционно высок процент сложных объектов, созданных в соавторстве. Как рассказала юридический советник Гильдии продюсеров России, Ассоциации продюсеров кино и телевидения Александра Радоминова, "нам очень не хватает для дальнейшего развития кинематографии инструмента, который бы позволял реализовывать не только право на фильм в целом, и не только путем выдачи лицензии, а который бы давал инвестору понять, что вот его доля, и она стоит денег. Если он захочет выйти из проекта - он может эту долю продать кому-то другому, и процесс производства фильма не будет из-за его выхода прерван".

Так же остро вопрос стоит и в музыкальной индустрии, где в создании и управлении объектом в разной степени задействовано большое количество сторон, считает генеральный директор Warner Music Russia Ольга Ким. "Рынок есть, правила игры на нем уже устоялись, они действуют и работают, а законодательства все нет. К примеру, наше издательство управляет огромным каталогом не только российской, но и зарубежной музыки. На Западе доли есть. Получается, что между реальным положением дел и судебной практикой появился большой разрыв. Это приводит к тому, что наши возможности по защите интересов наших клиентов критически слабы. Такая неурегулированность на рынке, в первую очередь, дискриминирует российских авторов, особенно при выходе на другие рынки", - посетовала Ким.

Исполнительный директор, руководитель судебной практики IPCodex Наталья Полианчик указала на необходимость единства судебной практики, дав комментарии по отдельным пунктам Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации", а также статей 1301 и 1311 Гражданского кодекса. Она отметила, что одной из ключевых проблем остается то, что в спорах правообладатель зачастую вынужден нести бремя по розыску других правообладателей, привлечению их к участию в процессе и поддержке его исковых требований. Эксперт выразила надежду, что мнение игроков рынка будет учитываться законодателем в дальнейших поправках.

IP Академия проходила в Сколково с 18 по 20 сентября. Организаторами IP Академии выступили Фонд "Сколково", Центр интеллектуальной собственности "Сколково", Ассоциация IPChain, Федерация интеллектуальной собственности и международный коммуникационный бренд IPQuorum.

Общество

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