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23.09.2019 21:13
Рубрика: В мире

Трамп на страже

Как Украина может стать разменной монетой в предвыборной кампании в США
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск № 213(7971)
Скандал вокруг телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского стремительно набирает обороты с подачи Демократической партии США и симпатизирующей ей либеральной прессы. Глава спецкомитета по разведке в Палате представителей Адам Шифф не исключил инициирования импичмента, если будет доказано, что Трамп умышленно блокировал военную помощь Киеву и в обмен требовал от Зеленского расследовать украинскую деятельность сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

Слишком серьезно воспринимать эти заявления пока не стоит. Наиболее ярые демократы, включая Шиффа, вот уже третий год усматривают повод для импичмента Трампа почти в любом его действии. Но пока республиканцы стоят горой за Трампа, серьезной опасности импичмента для него не предвидится.

Фото: EPA\REUTERS
Трамп назвал "охотой на ведьм" скандал вокруг разговора с главой Украины

Тем не менее, в разворачивающейся предвыборной борьбе демократы не стесняются грязных приемов. Ведь их лицемерие налицо. Даже если безоговорочно принять версию демократов, то в сухом остатке выходит, что Трамп потребовал от Зеленского возобновить расследование по антикоррупционному делу газовой компании Burisma Holdings, где на видной должности работал гражданин США Хантер Байден - сын Джозефа Байдена. При этом Трамп увязал это дело с перспективами военной помощи украинским силовикам со стороны США. Откровенно говоря, это совершенно типичные приемы из американского внешнеполитического инструментария. США регулярно вмешиваются в дела других государств, в том числе под знаменами антикоррупционных и иных реформ, и грозят, что в ином случае перекроют каналы политической и финансовой поддержки. Истерика в стане демократов вызвана тем, что Трамп якобы решил использовать возможный компромат на Байдена-младшего против его отца, тем самым убирая одного из главных конкурентов на предстоящих выборах-2020. Но если Байден-младший не нарушал законов, то никакого компромата не будет. А если нарушал, то разве Трамп должен закрыть глаза на преступление только потому, что Байден-старший собрался на выборы?

Даже если верить демократам, то действия Трампа укладываются в традиции внешней политики США

Пока же самые высокие шансы стать главной жертвой этого скандала у Украины. Ее президент Владимир Зеленский беспомощно наблюдает, как его страну втягивают в безжалостную мясорубку американской внутренней политики. Ведь в последние годы главным подспорьем для Киева была именно мощная поддержка конгрессменов от обеих партий в Вашингтоне. До сих пор это единство не нарушалось лишь потому, что украинские дела никак не были связаны с внутренней политикой США. Но демократы и республиканцы ведут острейшую борьбу за власть. Поэтому Байденгейт, прямо бьющий по самым верхам американской политики, может поставить крест на этом проукраинском единстве на Капитолийском холме.

В мире США В мире экс-СССР Украина Дональд Трамп Политический кризис на Украине
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