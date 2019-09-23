Самыми востребованными специальностями в вузах среди выпускников школ в этом году стали медицинские и экономические, а также профессии в области СМИ и международных отношений.

Об этом сообщило в начале сентября Министерство науки и высшего образования РФ. Конкурс здесь был самым высоким и составил около 14 человек на одно бюджетное место. Между тем, по данным служб занятости, экономисты или журналисты не входят в число самых востребованных и высокооплачиваемых профессий на российском рынке труда.

Всего в отечественные высшие учебные заведения на первый курс было принято около 715 тысяч человек. Из них - 465 тысяч на бюджетной основе, более 239 тысяч - на платной. Еще 11 тысяч первокурсников будут учиться в вузах за счет средств субъектов Федерации или муниципалитетов.

Чтобы поступить на "бюджет", надо было набрать на ЕГЭ в среднем 71,05 балла, что более чем на балл больше, чем в прошлом году. Всего, по данным Рособрнадзора, в основном периоде сдачи единого государственного экзамена в этом году приняли участие почти 750 тысяч человек, из них 662 тысячи - выпускники текущего года.

Выпускникам вузов экономических специальностей, журналистам, менеджерам, юристам будет не очень просто найти высокооплачиваемую работу. В дефиците на российском рынке труда совсем другие профессии. Например, самая высокооплачиваемая вакансия, заявленная в службу занятости России, предполагает заработную плату 430 тысяч рублей в месяц. Но это не экономист, а механик по ремонту в рыбодобывающую отрасль, рассказали недавно в Минтруде России.

Второе место делят позиции пилота воздушного судна и начальника участка в угледобывающей отрасли с зарплатой в 330 тысяч рублей. Коммерческому директору торгового предприятия и заведующему гостиницей предлагают 290 тысяч. Далее в списке программист в нефтегазовой отрасли, спортсмен, шеф-повар, машинист в угледобывающей отрасли. Замыкает топ-10 позиция сварщика с зарплатой в 210 тысяч рублей.