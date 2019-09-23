Какие способы есть у россиян, чтобы найти деньги на образование

По данным рейтингового агентства RAEX, средняя стоимость года обучения в 2019 году в трех самых дорогих и престижных вузах России составляет 368-586 тысяч рублей.

Для того чтобы накопить на учебу, можно использовать банковский вклад и полис страхования жизни. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

К таким расходам надо готовиться заранее, и здесь могут помочь специальные программы, которые предлагают отечественные финансовые учреждения.

- По данным минобрнауки, в нашей стране почти 60 процентов студентов - 2,83 миллиона человек - получают образование платно, - отмечает Наталья Белова, директор по маркет-менеджменту, член правления страховой компании "Росгосстрах Жизнь". - Даже если абитуриенту удается поступить в вуз на некоммерческой основе, в большинстве случаев этому предшествует серьезная подготовка с платными репетиторами или на курсах. Многие родители понимают, что в числе обязательных финансовых целей семьи есть и образование детей.

Инструменты накоплений можно использовать разные: и банковский вклад, и полис страхования жизни, и индивидуальный инвестиционный счет, и их комбинацию. Выбор зависит от многих факторов, например, от предполагаемого срока накоплений или от того, есть ли уже крупная сумма, которую нужно преумножить, или копить потребуется с нуля.

- В качестве целевого инструмента сегодня часто используют полис накопительного страхования жизни (НСЖ) - не путать с инвестиционным страхованием жизни, - рассказывает Наталья Белова. - НСЖ все более востребовано: например, за первое полугодие 2019 года сборы страховщиков по накопительному страхованию жизни выросли на 55 процентов, а это очень впечатляющая динамика на фоне остальных сегментов страхового рынка. В отличие от привычного страхового полиса, как каско или ДМС, в накопительном страховании жизни клиент регулярно уплачивает взносы, которые в конце срока действия полиса возвращаются, плюс "капает" заработанный компанией инвестиционный доход.

Как поясняют в страховой компании, средства клиентов по НСЖ инвестируют в наиболее безопасные инструменты - облигации федерального займа, корпоративные облигации, закрытые ПИФы недвижимости, депозиты. Клиент получает гарантированную годовую доходность в размере 3-3,5 процента в рублях. Если страховщику удается заработать больше, дополнительные доходы распределяются по счетам клиентов.

По словам Натальи Беловой, главное отличие и преимущество именно НСЖ - страховая защита. Человека страхуют на весь объем планируемых накоплений, и "подушка безопасности" начинает работать уже с первого взноса. Если за годы действия полиса у родителя возникнут серьезные проблемы со здоровьем (и даже в случае его смерти), ребенок к запланированному сроку получит полную страховую выплату и сможет учиться. Размер платежей покупатель НСЖ может определить сам: есть продукты с ежемесячным вносом всего 1,5 тысячи рублей.

В России почти 60 процентов студентов - 2,83 миллиона человек - получают образование платно

- Мы рекомендуем отталкиваться от стоимости обучения плюс закладывать его удорожание - в расчетах стоит прибавлять 5 процентов в год, - подчеркивает она.

На западе подход к плате за обучение серьезно отличается от российского. Более половины студентов вузов в США и в Европе берут образовательный кредит. В России он не так популярен. Например, в Санкт-Петербургском госуниверситете "РГ" сказали, что студентов с кредитами у них наберется человек десять. Тем не менее государство и банки развивают это направление кредитования.

Правительство РФ пытается стимулировать выдачу образовательных кредитов. С 1 августа 2019 года снова заработал приостановленный в 2017 году проект по господдержке образовательного кредитования. Его запустили Министерство науки и высшего образования РФ вместе со Сбербанком.

Студентам предоставляется льготный период по кредиту на весь срок обучения и дополнительно три месяца, в течение которых можно не выплачивать банку основной долг и часть процентов за первый и второй годы - 40 и 60 процентов соответственно. Начиная с третьего года погашать текущие проценты придется в полном объеме. Основную часть кредита и то, что недоплачено по процентам, молодой специалист возвращает после окончания вуза в течение 10 лет. Залог и поручительство для получения льготного кредита не нужны, а ставка по нему не превышает 9 процентов годовых.

Член правления, директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян говорит, что ключевое преимущество образовательных кредитов - это льготный период, когда студент оплачивает только проценты по кредиту, а основной долг можно погасить после окончания обучения, устроившись на работу.