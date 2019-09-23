Косачев объяснил значение резолюции "О важности европейской памяти для будущего Европы"

Принятая на днях резолюция Европарламента под названием "О важности европейской памяти для будущего Европы" - это не первый и явно не последний элемент в широкомасштабной кампании по формированию "единственно верного" взгляда на европейскую историю. Почему взят именно период непосредственно перед Второй мировой войной, который тесно увязывается с послевоенными событиями (война, мол, "привела к беспрецедентным человеческим страданиям и оккупации стран Европы на несколько десятилетий" - то есть Освенцим приравняли к существованию соцлагеря), догадаться нетрудно.

Ведь это откровенно позорная страничка в истории большинства европейских государств, которую необходимо срочно подкорректировать в угоду нынешнему мифотворчеству в ряде государств, а также в контексте новых антироссийских трендов в Европе, прежде всего - в Восточной.

Понятно и то, почему отсчет событиям Второй мировой ведется с сентября 1939 года - ведь тогда можно "забыть" все, что предшествовало этому, включая договоры европейских стран с Гитлером, расчленение Чехословакии совместными германо-польскими усилиями, и многие другие эпизоды, о которых не принято говорить вслух в европейских кругах. Кстати, может быть, пора поднять вопрос об уточнении реальной даты начала войны? Вспоминая не только "аншлюс", Мюнхен и Чехословакию, но и события на азиатском континенте? Думаю, наши китайские коллеги оценят такую постановку вопроса.

Назвать Вторую мировую войну, "непосредственным следствием печально известного нацистско-советского Договора о ненападении от 23 августа 1939 года, также известного как пакт Молотова - Риббентропа" - это уже откровенно запредельная ложь. Но здесь демократический Европарламент действует вполне в духе тех, кого он так решительно осуждает: "Рядовые люди, скорее, верят большой лжи, нежели маленькой", - говорил один европейский политик в предвоенные годы, не буду упоминать его фамилию.

Очень выгодно также вести речь исключительно о конфликте СССР и Германии, ибо тогда можно, опять же, "забыть", что атаковал нашу страну не только германский фашизм, а весьма пестрая коалиция союзников, многие из которых зверствовали на нашей земле похуже нацистов. Они об этом забыли, но мы - нет.

И к тому же еще выгоднее говорить сначала о "союзе", а потом о войне двух "тоталитаризмов". Потому что тогда, опять же, можно "вычеркнуть" из общей памяти тот факт, что в Европе перед войной было немалое количество, мягко говоря, недемократических режимов, что во многом и облегчало им диалог с Гитлером.

Кстати, вполне соглашусь с самим титулом резолюции Европарламента: "О важности европейской памяти для будущего Европы". Европейская память крайне важна для будущего континента, но только честная память. Ибо когда начинаются "единственно верные" трактовки в духе Министерства Правды Оруэлла, когда делят народы уже не по расовому, а по "демократическому" принципу на полноценные и не очень, когда инакомыслие объявляют дезинформацией и фейками, когда объявляют войну памятникам тем, кто освобождал Европу, это значит, что история опять ничему не научила европейцев. Они сделали один вывод: "тот, кто управляет прошлым, управляет будущим; тот, кто управляет настоящим, управляет прошлым".

Потому и "куют железо", пока в евроструктурах царит тотальное единомыслие, и можно подавляющим большинством принимать резолюции о том, как "правильно" понимать историю. И чем дальше те события удаляются по времени, тем фантасмагоричнее будут версии. Если мы уже дождались высказываний представителей стран - бывших союзниц нацистской Германии о том, что они внесли чуть ли не решающий вклад в победу над ней, то дальше будет явно еще интереснее.

Источник: персональная страница Константина Косачева в Facebook.