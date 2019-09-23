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Рубрика: Культура

Ксения Собчак сыграет в новом сериале Константина Богомолова

Текст: Сусанна Альперина
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Дмитрий Буланов/РИА Новости Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Дмитрий Буланов/РИА Новости
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Дмитрий Буланов/РИА Новости

Начались съемки оригинального киносериала "Хороший человек" видеосервиса START. Того самого, который "лег в основу" многих статей в СМИ под анонсами "Константин Богомолов снимет сериал по мотивам дела "ангарского маньяка".

Фото: Наталья Мущинкина/ РИА Новости
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Помимо названия стало известно, кто именно сыграет в этом проекте и кто войдет в состав съемочной группы. Главные роли исполнят Никита Ефремов и Юлия Снигирь. Персонаж Ефремова, Иван Крутихин, судя по всему, и есть маньяк. Юлия Снигирь, к которой после премьеры на Венецианском кинофестивале сериала "Новый папа", где она сыграла большую роль, приковано всеобщее внимание, в проекте Богомолова играет роль следователя Евгении Ключевской. По сюжету именно она приезжает из Москвы в тихий городок Рубежный - начальство командировало ее с официальной формулировкой "проверить информацию СМИ о существовании серийного убийцы". В Рубежном москвичку встретят прохладно: как и в любом провинциальном городке, здесь еще с 90-х сложилась своя "экосистема", где все друг с другом повязаны.

Объявлено, что в сериале сыграют супруга режиссера Ксения Собчак, а также Андрей Бурковский, Александра Ребенок, Игорь Гордин, Игорь Черневич, Алексей Вертков, Дмитрий Куличков, Константин Мурзенко, Александр Семчев, Дарья Жовнер, Артем Михалков, Ольга Лапшина, Павел Ворожцов, Игорь Хрипунов и другие.

Оператор-постановщик сериала "Хороший человек" Александр Симонов (на его счету "Содержанки", "Рай", "Морфий", "Груз 200" и другие фильмы и сериалы). Художник-постановщик - Лариса Ломакина ("Содержанки", спектакли Контантина Богомолова - "Три сестры", "Карамазовы", "Борис Годунов", "Князь", "Чайка" и другие). Генеральные продюсеры проекта - Эдуард Илоян, Ирина Сосновая, Денис Жалинский, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк.

Фото: Корниенко Евгения/РИА Новости
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"Наш проект снят по мотивам - в основу сценария легла история, произошедшая с реальным человеком, - сказал исполнитель главной роли Никита Ефремов. - Но персонаж, которого я играю, на мой взгляд, существенно отличается и идеологически, и внешне от прототипа. Мой герой, на первый взгляд, абсолютно уверен в себе и спокоен. Он не фанатик, хотя возможно это и так, но внешне он не тревожен, спокоен и уверен в том, что делает грамотное дело".

"Так и я иногда в жизни спокоен и уверен, что делаю что-то хорошее, а на самом деле могу наносить ущерб окружающим. Работа над этой ролью - это повод увидеть в себе какие-то черты персонажа, получше к ним присмотреться и, возможно, если получится, как-то избавиться от них", - отметил он.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк
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