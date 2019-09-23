Сканер указал на тайную комнату в гробнице "леди из Викса"

Во Франции археологи спустя 66 лет после проведения последних раскопок изучили знаменитый кельтский курган, так называемую могилу "леди из Викса", и обнаружили ранее неизвестную погребальную камеру.

О первых итогах археологического полевого сезона рассказывается на сайте Национального института превентивных археологических исследований (Inrap).

Речь идет о могильнике, найденном в районе деревни Викс в Бургундии. Он датирован примерно 500 годом до н.э. Первые и последние раскопки здесь прошли зимой 1953 года. Тогда археологи Рене Жоффруа и Морис Жуйсон нашли могилу "леди из Викса" - женщины лет 40, которая была погребена в роскошной колеснице.

Да и сама гробница была очень богатой. В ней были найдены артефакты из золота, бронзы, янтаря и кораллов. Эта гробница во Франции считается величайшей находкой эпохи кельтов, но до сих пор полностью ее так и не раскопали.

Сотрудники Inrap и Университета Бургундии использовали современное оборудование, чтобы предварительно сканировать гробницу. Первое же исследование показало, что в центре могильника под землей находится погребальная камера, которую в 1953 году не исследовали.

Тогда на ее поверхности были обнаружены лишь небольшие бронзовые гвозди из колесницы, хотя это больше говорит о хаотичном характере работ того периода времени. Раскопки 66-летней давности выявили лишь некоторые элементы погребального памятника.

Современные геофизические исследования позволили установить, что погребальная камера может достигать 40 метров в диаметре. Сканер показал, что она накрыта куполом из камней и земли.

Также под поверхностью "высветилось" ограждение из мощных каменных глыб. Вероятно, это была стена, защищавшая гробницу. Ее высота достигала одного-двух метров. По мнению ученых, эта стена была призвана усилить впечатление от монументальности усыпальницы.

В ближайшее время археологи проведут более тщательные изыскания и обследуют могильные насыпи. Предварительный анализ показал, что курган Викса был разрушен очень рано - использовавшаяся для его возведения почва оказалась недостаточно плотной для того, чтобы выдержать испытание временем.