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Рубрика: Общество

Выпускники нарасхват

Лучше всех трудоустраивают своих питомцев 13 вузов
Текст: Федор Андреев
Российская газета - Спецвыпуск № 213(7971)
Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) на днях обнародовала международный рейтинг университетов, чьи выпускники наиболее конкурентоспособны на рынке труда. В него попали 13 российских вузов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

QS World University Rankings считается одним из трех самых влиятельных рейтингов университетов в мире. Он основывается на пяти показателях: репутация среди работодателей, успешность выпускников, партнерство с работодателями, взаимодействие работодателей со студентами и трудоустройство выпускников. Первое место в рейтинге досталось трем университетам США - Массачусетскому технологическому институту, Стэнфордскому и Калифорнийскому университетам. Российскую высшую школу в рейтинге представляют 13 университетов, лидерами стали МГУ им. Ломоносова (группа мест 101-110), СПбГУ (позиция 181-190) и Университет "МГИМО" (позиция 191-200). Семь из 13 попавших в рейтинг вузов - участники Проекта 5-100. Это НИУ "ВШЭ", МФТИ, НГУ, НИТУ "МИСиС", НИЯУ "МИФИ", РУДН и ТГУ.

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