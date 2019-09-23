Лукашенко: Беларусь должна принять меры безопасности после разрыва ДРСМД

Белорусский руководитель, передает его пресс-служба, подчеркнул, что страна выступает категорически против размещения такого вооружения в Европе. Поэтому, пояснил он, доклад его визави не стоит воспринимать как бряцание оружием. "Речь идет о том, что мы, также находясь в этом котле, конечно, должны предпринимать определенные меры".

Президент поинтересовался, как развиваются предприятия, по которым им давались отдельные поручения. Речь, в частности, шла о Авиаремонтных заводах в Барановичах и в Витебской области, компании "Техника связи" в Барани. Был задан вопрос и о развитии ракетостроительной отрасли. Лукашенко напомнил, что в РБ уже создали ракету средней дальности, сейчас в планах разработать еще более мощное оружие.

Стоящие перед ведомством в этом году задачи, доложил Головченко, в целом выполняются успешно. "Сейчас средняя заработная плата в отрасли составляет 1,6 тысяч белорусских рублей. К концу года будем выходить на 1,7 тысяч. Это достаточно высокий показатель", - уточнил он. Правда, президент обратил внимание и на оплату труда низкооплачиваемых работников - ее необходимо подтягивать, потребовал он. Тысяча белорусский рублей - не заоблачная зарплата, "это минимум, подушка безопасности, которую мы должны создать для людей", - резюмировал Лукашенко.