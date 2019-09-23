Лукашенко предупредил регионы, что под голословные обещания денег не будет

Любые вложения в развитие региона должны окупятся и приносить положительный эффект. А оказание поддержки конкретным проектам возможно только на основании четкого расчета. Об этих алгоритмах экономического развития страны напомнил президент Беларуси 23 сентября на встрече с руководителем Могилевской области Леонидом Зайцем и помощником президента по региону Михаилом Русым, сообщает пресс-служба главы государства.

"Вы должны были детально разобраться в области и высказать свое мнение о ее дальнейшем развитии. По крайней мере, как вы мне хотели доложить, - на пять лет вперед", - напомнил Александр Лукашенко, дав понять, что если руководство области планирует обращаться с просьбами о поддержке и выделении средств, то следует не забывать, что в стране есть и еще пять регионов. "Поэтому давайте обсуждать предложения и проблемы с точки зрения финансовых возможностей Беларуси", - уточнил он стратегию встречи.

Президент отметил, что предложения надо вносить близкие к жизни и, самое главное, чтобы "с завтрашнего дня вы должны демонстрировать положительную динамику. Если у вас этого не будет или мы будем с вами видеть, что это невозможно, не начинайте даже разговор. И ни в коем случае не исходите из принципа "проси больше, все равно дадут меньше". Не надо так делать!" - призвал глава государства и поинтересовался, какова ситуация в области, в том числе в вопросах подготовки животноводческой отрасли к зиме, обеспеченности кормами, соблюдения технологий.

Леонид Заяц заверил президента, что обстановка в регионе спокойная, управляемая и прогнозируемая. Завершается сев озимых зерновых культур. Эти работы, как и планировалось, должны в основном завершиться к 1 октября.