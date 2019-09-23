Мадуро заявил о готовности к переговорам с Трампом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе интервью для телеканала "Россия 24" заявил, что готов вести переговоры с Дональдом Трампом. Отвечая на вопрос журналиста о возможности контактов с главой США ради прекращения экономической войны, Мадуро ответил "конечно, да".

Венесуэльский лидер пояснил, что будет готов на этот шаг, если нынешний глава Белого дома "исправит ошибочную политику ведения войны против Венесуэлы", которую он унаследовал от Барака Обамы.

"Правда, я считаю, что президента Трампа подвели в пагубной политике, которая провалилась и была разгромлена во всех ее формах и проявлениях. Пришло время задуматься и перестать причинять Венесуэле вред, восстановить ценные, уважительные отношения", - отметил Николас Мадуро, добавив, что его страна "всегда к этому готова".